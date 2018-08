Marc Márquez: "Hemos dado un gran paso adelante de la primera a la segunda sesión"

Publicado 24/08/2018 20:14:57 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que el inicio del Gran Premio de Gran Bretaña ha sido duro y las condiciones de Silverstone le han hecho "sufrir", pero que gracias al "gran trabajo" del equipo han conseguido dar "un gran paso adelante" en los primeros entrenamientos en el circuito inglés.

"Los baches, el viento y el nuevo asfalto nos han hecho sufrir, porque la puesta a punto del año pasado ya no funcionaba tan bien. Hemos comprobado todo de nuevo y, de la primera a la segunda sesión, hemos dado un gran paso adelante; sabemos la dirección a seguir y esto es muy positivo. El equipo ha hecho un gran trabajo", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

Márquez hizo el cuarto mejor tiempo en los entrenamientos del viernes, con 2'01.529. El mejor fue Andrea Dovizioso (Ducati), que ya ganó la carrera del año pasado, con 2'01.385. Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL) y Maverick Viñales (Movistar Yamaha) también mejoraron el tiempo del líder de la clasificación del Mundial.

El catalán se quedó con el final positivo, a pesar de reconocer los problemas que ha tenido al principio, con caída incluida. "Estoy muy contento con el resultado de hoy, porque esta mañana no hemos tenido el mejor inicio de fin de semana. No me sentía cómodo y he tenido una pequeña caída que no ha ayudado", aseguró.

"Mañana debemos seguir en esta línea, porque queremos mejorar algunos aspectos, pero lo importante es que volvemos a estar ahí, no muy lejos del primero. Intentaremos conseguir un lugar en la primera fila, pero si no es posible, no debemos ir más atrás de la segunda, porque hay muchas posibilidades de lluvia el domingo y será importante salir delante", advirtió el piloto de Repsol Honda.