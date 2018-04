Marc Márquez: "Ha sido más error mío el toque con Espargaró que con Valentino"

Publicado 09/04/2018 0:07:13 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que ninguno de sus percances durante la carrera de este domingo del Gran Premio de Argentina había sido "voluntariamente" y que opinaba que había sido "más error" suyo el toque con Aleix Espargaró (Aprilia) que el que tuvo con Valentino Rossi (Yamaha) y que terminó con el italiano en el suelo.

"Soy honesto, he cometido un error involuntario, que con la pista seca no pasa y que ha pasado en carrera con Zarco y Petrucci. Para mí ha sido más error lo de Aleix que lo de Valentino. No he hecho nada voluntariamente, no he ido a tirar a nadie ni he ido a buscar a nadie, sólo intentaba ir hacia delante", afirmó Márquez ante los medios.

El de Cervera no quiso polemizar demasiado con el italiano, al que le recordó que "también ha tenido 25 años" y dejando claro que le "preocupa cero" lo que pueda pensar 'Il Dottore', que aseveró que le daba "miedo" correr con el catalán.

"He intentado ir remontando (tras el 'ride through'). Llevaba un ritmo muy fuerte, iba cogiendo gente. Me he disculpado con Aleix, ha sido un error mío porque venía cuatro segundos más rápido y ha frenado donde no me lo esperaba. Me han penalizado y lo he entendido", prosiguió. "He intentado remontar con la pista complicado y cuando he intentado adelantar a Valentino he pillado un parche, nos hemos tocado y se ha caído. Me he ido a disculpar, no las ha aceptado y lo respeto", subrayó del lance con Rossi.

El hexacampeón del mundo quiso quedarse con "lo positivo" porque "el nivel ha estado ahí" y se centró en su sanción inicial por ir en dirección contraria en la parrilla después de que se le parase la moto. "Ha sido una carrera llena de contratiempos. La moto se me ha parado por un fallo electrónico, he levantado la mano, no saltaba nadie y por suerte he arrancado. Le he pregunto al oficial si tenía que ir al 'pit lane' porque no lo tenía claro y él tampoco", comentó.

"Entonces me suelta y otro levanta el pulgar. He entendido que sí y he ido a la parrilla lo más rápido posible. No he entendido el 'ride through' si un oficial me ha dicho que podía salir. He ido a pedir explicaciones porque no me han sacado fuera. Tengo diez años de experiencia en el Mundial y por eso he preguntado, no he entendido nada", sentenció Márquez al respecto.