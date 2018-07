Márquez busca frenar en Assen el 'efecto Lorenzo' para abrir brecha

Publicado 28/06/2018 18:44:11 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) defenderá este fin de semana su buena ventaja en el Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Holanda, una cita que se le resiste un tanto en la categoría 'reina' y en la que deberá frenar la irrupción de su compatriota y futuro compañero Jorge Lorenzo (Ducati).

El de Cervera se plantará en la 'Catedral' de Assen con 27 puntos de renta sobre su más directo perseguidor, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), y tratará de aprovechar las dos carreras que restan antes del parón para tener unas vacaciones 'relajadas'.

El hexacampeón del mundo no está dando demasiadas concesiones y aunque no ha ganado en las dos últimas citas, quitando los dos '0', uno por sanción en Argentina y otro por caída en Francia, siempre ha sido primero o segundo, una regularidad que ayudada por la falta de este aspecto de la mayoría de sus rivales le está permitiendo mandar en el campeonato.

Ahora, en el circuito holandés, Márquez intentará volver a la senda de la victoria y frenar la buena racha de Ducati, aunque no gracias a Andrea Dovizioso sino a la irrupción de un Jorge Lorenzo empeñado en demostrar el error de la fábrica de Borgo Panigale de no confiar en él y renovarle.

El piloto balear parece que por fin ha conseguido cogerle el pulso a la 'Desmosedici' y ha conquistado sus dos primeras victorias con la marca italiana, en Le Mans y Montmeló, pero de momento sigue lejos del líder del campeonato, que le mantiene a casi dos carreras de ventaja (49 puntos).

Pero el ilerdense, que tendrá al pentacampeón del mundo en su 'box' en 2019, ya ha dejado claro que debe comenzar a controlarle porque "cuando coge 'carrerilla' es muy peligroso", aunque Assen no está entre los trazados favoritos del mallorquín, que en 2013, año del primer título del catalán, sufrió una dura caída en los libres. Lorenzo se operó y volvió para competir y ser quinto, pero no se recuperó del todo y no le pudo pelear ese año el campeonato al del Repsol Honda.

Sin la amenaza, en principio, de la siempre peligrosa meteorología de la zona, Márquez intentará sumar su segunda victoria en la categoría 'reina' en la 'Catedral' desde que lo lograse en el año 2014. De todos modos, aunque sólo tiene este triunfo, en todas sus visitas ha subido al podio.

La amenaza para el español podrías ser desde las Yamaha, sobre todo con un Valentino Rossi que lleva tres terceros puestos seguidos, pero que en Assen ya ganó recientemente, en 2017 y en 2015. Un nuevo éxito le permitiría acechar más a Márquez y seguir siendo el número '1' de la escudería por delante de un Maverick Viñales, tercero del Mundial a 38 puntos del liderato, pero con sólo la alegría del segundo puesto en Austin en un año donde, al menos, puede presumir de ser el único junto a Danilo Petrucci (Ducati) de haber sumado en todos los Grandes Premios.

Ducati, por su parte, tiene a sus dos pilotos oficiales empatados a 66 puntos, aunque con diferentes sensaciones ya que Andrea Dovizioso firmó en Montmeló su tercer abandono en las últimas cuatro carreras y no puede fallar más si no quiere despedirse de la pelea. Lorenzo, por su parte, intentará mantener su buen momento en un circuito donde sólo tiene el tercer puesto de 2015 como mejor resultado en sus últimas siete visitas.