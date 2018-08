Márquez: "Ha sido un día positivo para nosotros, me he sentido muy bien y seguro rápidamente"

Publicado 10/08/2018 20:12:12 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) destacó que se encontró "bien y seguro" en el inicio del Gran Premio de Austria con la jornada de entrenamientos libres este viernes, un día "positivo" en el que marcó el mejor tiempo en los entrenamientos vespertinos.

"Ha sido un día positivo para nosotros. Me he sentido muy bien y seguro rápidamente. Pero lo más importante es que esta mañana, con la pista seca, también he tenido buenas sensaciones", admitió el de Cervera de 25 años.

Márquez, que por la mañana en seco firmó el cuarto mejor tiempo (1'24.411), a 0.581 de Andrea Dovizioso (Ducati), fue el que más rápido detuvo el crono por la tarde, con lluvia (1'33.995).

"Esta tarde teníamos dudas sobre si salir a rodar con la lluvia porque, mañana por la tarde y el domingo, se prevé que las condiciones sean de seco. No obstante, hemos decidido probar y, finalmente, solo hemos dado unas cuantas vueltas para comprobar la electrónica y un poco la puesta a punto", apuntó.

Sobre los neumáticos, Márquez explicó por qué habían utilizado el mismo tipo durante toda la prueba. "Sabíamos que existía la posibilidad de que lloviera más tarde, pero hemos decidido utilizar el mismo neumático, el medio, durante toda la sesión, trabajando para la carrera como hacemos normalmente. Mañana probaremos otras gomas distintas", afirmó.

Además, el piloto catalán aventuró que Andrea Dovizioso será el gran rival el domingo (14.00) en el circuito Red Bull Ring de la austriaca localidad de Spielberg. "Estoy seguro de que Ducati y, especialmente Dovizioso, irán muy rápido aquí, pero no estamos lejos", advirtió.