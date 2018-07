Martín: "En cada vuelta me he ido encontrando mejor"

Publicado 30/06/2018 13:55:50 CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que el tratamiento recibido esta mañana le ha permitido soportar su lesión en el pie derecho e irse encontrando mejor "en cada vuelta" para conseguir la pole en el Gran Premio de Holanda.

"Ayer pasé una mala noche. Ayer fue una caída no rápida, pero dura, me resentí mucho del pie. Esta mañana me he levantado mal, pero me han dado en la clínica una pastilla mágica", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

"En cada vuelta me he ido encontrando mejor; había que encontrar sensaciones con la moto, porque veníamos perdiéndolas desde Montmeló. Creo que más o menos ya estamos en la línea de mi moto, me gusta. Veremos si mañana podemos luchar por la victoria", concluyó el de San Sebastián de los Reyes.