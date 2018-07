Martín: "Venía con ganas de quitarme la espinita del año pasado, estoy siendo competitivo"

Publicado 14/07/2018 13:37:34 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) se ha mostrado muy satisfecho de estar siendo "supercompetitivo" en el Gran Premio de Alemania, donde ha logrado este sábado la sexta pole de la temporada, y ha afirmado que se está quitando "la espinita del año pasado", cuando se rompió el tobillo derecho en Sachsenring.

"Estoy muy contento. Venía a esta pista con ganas de quitarme la espinita del año pasado; a pesar de no haber corrido el año pasado, estoy siendo supercompetitivo, trabajando siempre para la carrera", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

Además, el madrileño relató lo ocurrido este sábado sobre la pista. "No sabía muy bien qué pasaría en el crono, porque nunca había probado hacer un 'time attack' aquí. No sabía cómo iba a ir, y cuando iba mejorando he visto a Öttl y a Kornfeil en medio y no sabía qué iban a hacer; he intentado esquivarles como he podido, perdí dos décimas. Aún así, pole otra vez, 15 ya. Es increíble, esto es un sueño, y tengo muchas ganas de que llegue mañana", concluyó.