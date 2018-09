Mir y Márquez llegan optimistas a MotorLand tras el test en Cheste

Publicado 18/09/2018 11:49:12 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS de Moto2, Joan Mir y Àlex Márquez afrontan optimistas el Gran Premio de Aragón de este fin de semana, sobre todo por las buenas sensaciones que tuvieron ambos en el test realizado la semana pasada en Valencia.

"Después de lo bien que ha ido el test en Valencia, no puedo esperar más para llegar a Aragón. Es un circuito en el que siempre he sido fuerte y en el pasado he logrado grandes resultados, así que espero seguir con la racha este fin de semana", expresó Mir en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El balear es quinto en la general del Mundial con un punto más que un Àlex Márquez que llega a Alcañiz (Teruel) "muy motivado y dispuesto a conseguir un buen resultado ante la afición española" en un fin de semana "especial" donde también cuenta con "mucho apoyo" de su club de fans.

"Me encanta el trazado de Aragón y estoy deseando volver a subirme a la moto después del test que hicimos en Valencia la semana pasada, donde recabamos una valiosa información. Quiero girar mucho durante los entrenamientos para estar lo más preparado posible el día de la carrera y ofrecer un gran resultado a los aficionados", añadió el de Cervera.