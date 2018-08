Morbidelli: "Espero poder correr en Brno sin demasiados problemas"

Publicado 31/07/2018 11:52:21 CET

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) espera "poder correr sin demasiados problema" en el circuito de Brno, escenario este fin de semana del Gran Premio de la República Checa, después de que la mano que se dañó en Assen (Holanda) y que le ha hecho perderse las dos últimas citas esté "mucho mejor".

El actual campeón del mundo de Moto2 se fracturó el tercer hueso metacarpiano de la mano izquierda en el Gran Premio de Holanda y no pudo competir en 'La Catedral', y aunque intentó hacerlo en Sachsenring (Alemania) tampoco pudo hacerlo por el dolor, dejando su sitio al alemán Stefan Bradl.

"Mi mano está mucho mejor y el periodo de descanso que hemos tenido después de Alemania es justo lo que necesitaba para acercarme al máximo a mi mejor forma física antes de llegar a Brno", comentó Morbidelli en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El de Roma apuntó que ya "el fin de semana pasado" se volvió a subir en la moto para "entrenar". "Espero poder correr sin demasiados problemas. También confío en poder seguir trabajando con mi equipo para mejorar la moto", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo, Thomas Luthi, espera que el haber entrenado en Brno "hace no mucho tiempo" le permita tener "buenas referencias y algo de información sobre la puesta a punto". "Además, es la primera vez en mucho tiempo que vamos a un circuito donde he rodado con la MotoGP. Espero que esto se traduzca en una ventaja para mí, en particular durante el primer día", deseó.

"Cuando miro lo que hicimos en Sachsenring veo muchas cosas positivas y me las llevaré conmigo este fin de semana a Brno, donde espero seguir trabajando en la misma dirección. Lo que tenemos claro es que queremos luchar por entrar en los puntos y espero estrenarme este fin de semana, para así comenzar la segunda mitad de temporada de la mejor forma posible", sentenció.