Morbidelli: "Ha ido mucho mejor y he mejorado mis sensaciones"

Publicado 16/06/2018 17:07:27 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado estar mejor de sus dolencias en el cuello, sufridas tras una caída el viernes, y tras firmar la 18ª posición en la calificación confía en seguir yendo a más y solucionar algunos problemas en su Honda de cara a la carrera de MotoGP de este domingo en el Gran Premio de Catalunya.

"Hoy ha ido mucho mejor que ayer y he mejorado mis sensaciones con la moto, aunque todavía tenemos un problema con el agarre, así que estamos trabajando con algunas ideas en la puesta a punto para resolverlo durante el 'warm up'", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo desde el circuito de Montmeló.

Morbidelli ignoró el dolor en su cuello, aunque todavía está resentido, provocado por la caída que sufrió ayer en la FP2 y, tras recuperarse de una nueva caída en los terceros libres de esta mañana, dio el máximo de sí para lograr el decimoctavo mejor crono con una vuelta de 1'40.058 en los cronometrados.

Por su parte, su compañero Tom Lüthi aseguró que esperaba dar más de sí tras acabar 24º en la calificación. "Esperaba mejorar más hoy, pero no ha podido ser y la verdad es que he sufrido bastante cuando la temperatura de la pista ha subido esta tarde para los cronometrados", aseguró.

"Aunque también ha sido una buena experiencia de cara a la carrera de mañana. En el FP3 me he centrado en la puesta a punto para la carrera y hemos probado el neumático duro, el resultado ha sido positivo porque he rodado con un buen ritmo y buenas sensaciones", comentó finalmente el suizo.