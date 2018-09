Motociclismo.- Marc Márquez: "Pensaba que me costaría un poco más adaptarme a la Moto2"

Actualizado 28/02/2011 16:08:56 CET

EL PARDO (MADRID), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez, actual campeón del mundo de 125cc, afirmó este lunes que pensaba que le costaría "un poco más" adaptarse a su nueva categoría, la Moto2, pero dejó claro que se plantea el 2011 como de "aprendizaje" y sin prestar excesiva atención a los resultados.

"De momento, la cosa marcha bien, ahora falta un entreno para la primera carrera y tenemos que ir concentrados como siempre y haciendo nuestro camino que es lo que toca este año. Hay que seguir aprendiendo y si los resultados vienen, bienvenidos sean, y si no, no pasa nada", indicó Márquez, tras recoger el 'Premio Princesa de Asturias Doña Letizia' al mejor deportista nacional menor de 18 años.

El catalán pensaba que le "costaría un poco más" su adaptación a l nueva montura. "Me estoy acoplando, y hay puntos en los que todavía me encuentro un poco incómodo, pero poco a poco me voy sintiendo mejor en la moto y vamos mejorando día a día. Queda trabajo por delante, pero de momento no nos podemos quejar", afirmó.

Al de Cervera le costaba sobre todo "el ritmo porque era una moto con muchas inercias y a la que hacías un error perdías la vuelta". "Eso lo he mejorado, pero hay puntos cuando llego a un circuito nuevo que como no la conozco como la de 125cc tendré que coger las referencias que son diferentes", avisó.

Además, reconoció que no le imponen las salidas de los Grandes Premios de la categoría. "Cuando lo ves desde fuera da respeto, pero dentro lo ves diferente", aseguró Márquez, cuya preparación física está siendo "similar a la de 125", aunque con "un poco más de gimnasio para coger más fuerza, pero tampoco nada especial".

Finalmente, sobre el galardón, que recibió de manos de SAR la Princesa de Asturias, el piloto español lo calificó de "orgullo". "Es quizá el más especial porque es a nivel nacional y te lo entrega el mismísimo Rey. A mí, personalmente me lo ha entregado Doña Letizia y la verdad es que da respeto y se vive porque será difícil de repetir", sentenció el campeón del mundo de 125, que lo vivió todo "muy natural".