Pedrosa: "Es una gran remontada, pero no puedo estar satisfecho"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) no pudo marcharse del todo satisfecho del Gran Premio de Catalunya, a pesar de "una gran remontada" desde la undécima posición de la parrilla hasta cruzar la meta quinto, una posición imposible de mejorar con la "falta de agarre durante la carrera".

"Creo que hemos logrado un resultado suficientemente bueno teniendo en cuenta el fin de semana, porque empezar undécimo y terminar quinto es una gran remontada, aunque evidentemente no puedo estar satisfecho con eso", afirmó este domingo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Pedrosa resaltó los problemas que sufrió y que espera solucionar en los test del lunes. "No tenía buenas sensaciones, he sufrido mucho por falta de agarre durante la carrera. Los pilotos con los que estaba luchando eran más rápidos, especialmente en mitad y en la salida de las curvas. Podía ser un poco más fuerte que ellos en las frenadas, pero al final mis tiempos por vuelta eran un poco más lentos", explicó.

"Por esta razón Cal [Crutchlow] me ha adelantado al final y también me ha atrapado Viñales, aunque he podido defenderme en la última vuelta. Mañana tenemos un día de pruebas y espero que podamos resolver este problema y ser rápidos en las próximas carreras", finalizó.