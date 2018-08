Pedrosa: "Ha sido un día positivo, hemos podido marcar un buen ritmo"

Publicado 03/08/2018 18:48:11 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) terminó primero en los entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa tras conseguir "un buen ritmo", sobre todo "con los neumáticos duros".

"Ha sido un día positivo, ya que hemos podido marcar un buen ritmo; especialmente en el FP2 con los neumáticos duros", explicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Pedrosa ha hecho el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libre en el autódromo de Brno, en la República Checa. El sabadellense de 32 años ha marcado 1:55.976, por delante del italiano Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) y del español Álvaro Bautista (Angel Nieto Team).

El catalán añadió que habían hecho "un gran trabajo incluso en la parte final del entrenamiento" con el neumático blando. "Esto es importante, ya que normalmente tenemos problemas con el compuesto blando mientras que hoy me he sentido cómodo y he tenido un buen ritmo", añadió.

"Mantenemos los pies en el suelo porque no todos los pilotos han usado el neumático blando hoy y porque habrá que repetir lo conseguido mañana en el entrenamiento clasificatorio", aclaró antes de explicar que aún no saben que neumático llevarán el domingo, pues deben seguir haciendo "más pruebas mañana".

Pedrosa, que se retirará de MotoGP a final de temporada, marcha 12º del Campeonato del Mundo de motociclismo, con 49 puntos. Lleva puntuando en tres circuitos consecutivos (Cataluña, Holanda y Alemania).