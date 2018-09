Rodrigo: "Ha sido un muy buen resultado volver a la primera línea"

Publicado 08/09/2018 13:50:53 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM) ha calificado de "muy buen resultado" su segunda posición de salida para la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, sobre todo porque últimamente le estaba "costando" rendir en las sesiones de calificación, y ha lamentado el "error" que le ha costado irse al suelo durante los primeros minutos del clasificatorio.

"He salido a por todas, porque siempre en el primer 'run' tengo un plus con respecto al resto, me siento cómodo desde el inicio; quería asegurar una vuelta por si pasaba algo como lo que ha pasado. Por suerte, he podido reparar la moto y volver a salir", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, el piloto nacido en Barcelona analizó su caída tras marcar el mejor tiempo en pista. "El error ha sido una tontería; hay muchos baches en la curva, sabía que entraba un poco colado, he intentado entrar igualmente; me ha empujado desde atrás el bache y me he caído. Sé por qué me he caído, que es lo importante", afirmó.

"Ha sido un muy buen resultado volver a la primera línea, me estaba costando un poco en los 'qualys'. Es una lástima que se me haya roto el embrague en la última curva, que normalmente hago en segunda, y la he tenido que hacer en cuarta y he perdido muchísimo. Pero he sido segundo y estoy muy contento", concluyó.