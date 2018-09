Romano Fenati, sancionado con dos carreras por tocar el freno de la moto de Stefano Manzi

Actualizado 09/09/2018 17:24:35 CET

El piloto italiano de Moto2 Romano Fenati (Kalex) ha sido sancionado con dos carreras de suspensión, en el Gran Premio de Aragón y en el de Tailandia, por su acción antideportiva hacia su compatriota Stefano Manzi (Suter) durante la carrera del Gran Premio de San Marino, según ha anunciado la organización.

"Romano Fenati ha recibido una suspensión de dos carreras a partir de la siguiente cita", anunció MotoGP en un comunicado tras la carrera en el Circuito Internacional de Misano Marco Simoncelli.

El incidente se produjo después de que una acción de Manzi provocase la salida de pista tanto del de Ascoli como de él mismo, que pudieron reanudar la carrera.

Fenati, de 22 años, se tomó la justicia por su mano y protagonizó la acción más antideportiva de lo que va de Mundial al tocar el semimanillar de la moto de su compatriota, accionando su freno en la recta de meta con el objetivo de aminorar su marcha.

Manzi se desestabilizó, sin llegar a caerse. El incidente no pasaba desapercibido para Dirección de Carrera, que le mostraba una bandera negra por "conducción irresponsable" y le obligaba a abandonar la cita.

Tras conocer la sanción, Fenati la aceptó, pero justificó su momento de ira. "Al principio ha habido un contacto y me ha sacado fuera de la pista. Luego, él iba por delante, me he acercado a él, me ha adelantado, me ha frenado y me ha vuelto a sacar por segunda vez. Obviamente, esto no es justificable, pero creo que debería alejarse, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan. A los pilotos que no hacen nada les estropean la carrera y no es justo", indicó.

"No es un movimiento acertado, es peligroso para él, pero también para mí. No está justificado, pero hay que ver esto en perspectiva. Me han puestos dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto. Se puede recurrir, pero no me interesa", concluyó.