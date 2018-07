Rossi: "Assen fue una gran emoción e importante para el Mundial"

Actualizado 29/06/2017 18:11:42 CET

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha asegurado que su triunfo en Assen (Holanda) del pasado domingo fue una "gran emoción" para él después de 18 carreras sin subirse a lo más alto del podio e importante de cara al campeonato, donde ahora está tercero a siete puntos del líder Andrea Dovizioso (Ducati), por lo que encara el Gran Premio de Alemania con cierto optimismo.

"Estoy muy contento por la victoria, desde el GP de Catalunya del año pasado no ganaba, y la de Assen fue una gran carrera y una gran emoción. Es importante para el Mundial, que pinta muy interesante porque hay varios pilotos muy cerca los unos de los otros. Nunca ha pasado como este año que pudiera cambiar todo tanto de una semana a otra", comentó en rueda de prensa.

Para seguir en la zona alta del Mundial o incluso optar a liderarlo en el ecuador del mismo, el de Urbino cree que será "muy importante" ser "competitivos" en Sachsenring. "Es una pista distinta a Assen. Parece que la previsión del tiempo no es muy favorable así que habrá que estar preparados para todas las situaciones", señaló.

"En seco no lo hice del todo mal el año pasado, pero fue una locura de carrera, con un 'flag to flag'. Intenté mantenerme fuera y no fue la decisión acertada. Espero que tengamos una carrera en seco pero intentaremos ser inteligentes si hay unas condiciones distintas", reconoció recordando la última carrera en Alemania.

Sin tiempo para hacer cambios en la moto ni los neumáticos, situación que quizá podría cambiar a partir de Brno (República Checa), Rossi consideró que en otra carrera 'flag to flag' podría "tener problemas" y que correrá en Alemania "con el nuevo chasis". "Me ha ido bien pero es bueno tener referencias con el anterior", apuntó sobre las mejoras estrenadas en Assen.

"La situación del asfalto será una sorpresa para todos, y por desgracia Michelin no ha podido hacer test. Esperamos que el asfalto esté bien, pero en cada sitio es distinto. No sabemos si será mejor o peor para nosotros", apuntó sobre el nuevo asfalto del circuito sajón.