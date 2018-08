Rossi: "Creo que la Yamaha no es tan competitiva como la Honda"

Publicado 22/08/2018 14:29:55 CET

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Movistar Yamaha) ha expresado este miércoles su descontento con el rendimiento de la Yamaha respecto a las motos de los equipos rivales como la Honda y afirmó que será complicado mantener el segundo puesto en el Mundial antes de afrontar el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Es una temporada complicada porque creo que la Yamaha no es tan competitiva como la Honda. Es frustrante no conseguir mejorar. Para mí, es muy importante saber si Yamaha quiere ganar, pero es fundamental entender cuánto esfuerzo quieren invertir en ello. Será complicado mantener el segundo puesto", señaló en declaraciones a la web oficial de MotoGP.

El piloto italiano recordó su última victoria de hace más de un año y aseguró que, con una moto más competitiva, el resultado habría sido diferente. "Mi último triunfo también fue el último de Yamaha. No estamos demasiado mal porque esta temporada he pilotado muy bien en algunas carreras y estoy seguro de que, con una moto más competitiva, podría haber luchado por la victoria en varias ocasiones", señaló.

Sobre su estado físico y mental, el piloto de Urbino se mostró confiado y preparado para rodar. "Me siento en forma. Es una pena que los problemas de la moto me hayan apartado de los objetivos. Me entreno mucho y me siento bien. Podría dar cinco vueltas más en cada carrera", manifestó.

Por último, Rossi habló sobre su retirada y aseguró que su futuro continuará relacionado con el mundo de la velocidad. "Durante estos dos años decidiré qué hacer: si dejarlo o continuar, pero en este momento no lo sé. Si tuviera que dejar las motos. Creo que probaría con los coches: la velocidad y las carreras son todo para mí. Al mismo tiempo, continuaré trabajando con los pilotos jóvenes de la academia y tal vez ascenderemos nuestro equipo (Sky Racing Team VR46) a MotoGP. Son solo ideas", reflexionó.