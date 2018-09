Rossi: "Marc y yo no tenemos ningún problema"

Publicado 06/09/2018 17:47:24 CET

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) recalcó que le suena "raro" el deseo del español Marc Márquez (Repsol Honda) de que hagan las paces porque considera que entre ambos no existe "ningún problema".

Márquez apuntó en una entrevista que le gustaría hacer "las paces" con 'Il Dottore' para zanjar las agrias polémicas en las últimas temporadas tras su incidente en 2015 en Sepang (Malasia) y el de este año en Argentina, con el catalán tirando al nueve veces campeón del mundo en su impetuoso intento de remontada y que reabrió su 'herida', con el nueve veces campeón del mundo dirigiéndole duras palabras.

"Es un poco extraño, me suena raro porque no tenemos ningún problema entre nosotros, por mí está todo OK", se limitó a comentar sin embargo este jueves Rossi durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio de San Marino.

Posteriormente, tras solicitarle un periodista que si todo estaba bien entre ellos se diesen la mano, el de Tavullia no quiso estrechar la del líder del campeonato. "No necesitamos darnos la mano, está todo bien, no tenemos ningún problema", insistió.

Por otro lado, se mostró "muy contento" de poder correr en Misano, "la carrera más importante de la temporada junto a la de Mugello, la más especial", y que el año pasado se perdió por lesión. "Es cerca de mi casa y no fue fácil seguirla desde casa", confesó.

Preguntado por la cancelación del pasado Gran Premio de Gran Bretaña, el veterano piloto de Yamaha remarcó que el asfalto "en seco" del circuito de Silverstone "no estaba tan mal", pero que sus responsables "parece que han hecho algo mal porque con agua no drenaba". "Ese era el problema que deben arreglar porque me gusta mucho Silverstone, pero en caso de lluvia es muy peligroso", añadió el italiano.

La semana pasada, Yamaha fue uno de los equipos que realizó un test en MotorLand Aragón. "Fue un test importante porque es una pista difícil para la Yamaha, pero habrá que ver en el fin de semana real para entender a qué nivel estamos", apuntó Rossi.