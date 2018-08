Rossi: "Quizás necesitemos algo más de tiempo"

Publicado 02/08/2018 17:46:09 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha destacado que la mejora de las prestaciones de las Yamaha en las últimas pruebas les ha permitido ser "algo más competitivos", aunque no ha sido "lo suficientemente fuerte como para poder ganar", y ha explicado que necesitarán "algo más de tiempo" para poder mejorar.

"He estado cinco veces en el podio en las nueve carreras. La segunda posición en el campeonato está bastante bien, pero no he sido lo suficientemente fuerte como para poder ganar. La desventaja con Marc es considerable. El equipo ha sido capaz de mejorar el balance de la moto y somos algo más competitivos, pero tenemos que encontrar la manera de ser más rápidos", señaló en la rueda de prensa previa al Gran Premio en Brno.

Por otra parte, 'Il Dottore' explicó que aunque han mejorado aspectos de la moto, todavía les queda dar algún paso más, sobre todo "en electrónica". "Tenemos algunos pasos adelante, hemos conseguido ciertos avances, pero necesitan tiempo para conseguir algo de mayor impacto, sobre todo en electrónica", subrayó.

"Tenemos alguna cosa, pero no es mucho. Ellos siguen trabajando muy duro, pero quizás necesitemos algo más de tiempo. El año pasado fue un buen fin de semana, dejando al margen el resultado final. Puedo luchar, tengo buenos recuerdos en esta pista. Tengo curiosidad por ver si puedo ser competitivo aquí", indicó.

Por último, Rossi valoró el parón estival, que considera algo corto. "Tiene puntos positivos y negativos. El calendario de este año está bien, porque no tenemos muchas carreras consecutivas, pero una semana más todo el mundo la agradecería", finalizó.