Viñales: "Si voy al límite puedo estar delante"

Actualizado 29/06/2017 18:06:30 CET

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado este jueves que está "tranquilo" pese a su caída en Assen en el pasado Gran Premio de Holanda y ha añadido que si va al límite en Sachsenring puede estar delante en la cita alemana del Mundial, que llega a su ecuador, y poder luchar por recuperar el liderato perdido ante Andrea Dovizioso (Ducati).

"Estoy decepcionado pero al final me siento afortunado porque 'Dovi' pudo esquivarme y fue muy bueno, quizá no hubiera podido estar aquí y estaría recuperándome. Fuimos los más rápidos, estoy bastante tranquilo y nada nervioso, si voy al límite puedo estar delante", señaló en rueda de prensa respecto a la caída en Assen y qué espera para este GP de Alemania.

Viñales reconoció que tras analizar los datos de la caída esta se debió a que abrió gas demasiado fuerte y rápido en la 'chicane'. "Parece que cambié de dirección demasiado rápido para la Yamaha, con demasiada potencia. Iba siendo agresivo, quería cerrar rápido la distancia e iba con el gas demasiado abierto, cambié la dirección y la moto no tenía el balance adecuado. No me había caído nunca en una 'chicane' así, tenemos que aprender de ello", se sinceró.

Además, en Sachsenring tendrá el mismo chasis que estrenó en Assen. "La nueva moto que llevamos a Assen tenía mucha potencia, pero quizá no era la mejor para mí. Soy bastante agresivo y el primer chasis de la temporada me daba confianza para serlo y abrir gas rápido. Con la moto nueva hay muchos aspectos a mejorar", reconoció.

Tras su caída y consiguiente pérdida del liderato, ahora está a 4 puntos de Dovizioso. "Siempre prefieres ir líder porque tienes más puntos pero los puntos tienes que conseguirlos. Hemos cometido algunos errores, hay que aprender de ellos, hemos obtenido varios puntos en lluvia y es bueno porque aquí parece que va a llover", auguró.

"Es un circuito muy difícil, el año pasado fui rápido y fuerte aquí, estoy en buena condición física y Sachsenring es muy exigente. Es una buena pista para mí, intentaremos trabajar duro pensando en la carrera, es muy importante, pero también lo es la calificación. Salir retrasado luego se paga", manifestó el de Roses.

De ahí que vaya a estar atento al tiempo, sobretodo a cuándo poner neumático nuevo o a si llueve o no. "Será un fin de semana complicado pero tenemos que dar el máximo. Nuestro punto fuerte es que desde la FP1 somos muy rápidos y podemos trabajar bien pensando en la carrera. Este año es muy difícil ser constante, tenemos diferentes tipos de neumático y hay que probar muchas cosas", argumentó.

"Hace que no te puedas centrar en ti mismo, en mejorar la trazada. Nuestra moto está bastante bien, funciona bien con todos los neumáticos, a ver si acertamos con las gomas y nos podemos centrar en la carrera,lo más importante", añadió en este sentido.