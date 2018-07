Viñales: "Hacía tiempo que no me divertía tanto encima de la moto"

Publicado 01/07/2018 16:01:20 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que se ha "divertido" mucho este domingo en el Gran Premio de Holanda, donde ha terminado tercero, y ha afirmado que si hubiera salido "desde la primera línea" hubiera tenido la oportunidad de "apretar desde el principio".

"He podido ser agresivo, adelantar, me he divertido mucho... Hacía tiempo que no me divertía tanto encima de la moto, ha sido emocionante", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera. "Iba a todo o nada, a por todas. Hemos hecho un buen trabajo durante todo el fin de semana; creo que si hubiera salido desde la primera línea hubiera tenido la oportunidad de apretar desde el principio. Estoy contento", añadió.

Por otra parte, valoró la lucha con Marc Márquez (Repsol Honda). "No le quería ceder la posición; pensaba que tenía la oportunidad de irme, pero ha sido una buena carrera", dijo, antes de hablar de la salida. "No he perdido posiciones, una a lo mejor. Cuando me he salido, a cuatro vueltas del final, luego he apretado una vuelta y me he vuelto a enganchar. Teníamos ritmo, me he sentido bien, con confianza. Poco a poco vamos ajustando con el equipo las cosas de la moto; la temporada fue mal, carreras malas... No todo sale bien, pero va llegando", continuó.

Aún así, el catalán explicó que todavía "le falta" algo a la moto con respecto a la electrónica. "Todavía le falta un poquito, sobre todo en carrera, pero vamos llegando. Creo que estamos a un buen nivel", afirmó. "Hemos mejorado. Después del test de Montmeló encontramos la manera de ir más rápido con el depósito lleno. Debo agradecer al equipo su gran trabajo y a la gente de casa, que siempre está ahí para darme un abrazo", finalizó.