El 4x400 español, "sin complejos": "Podemos conseguir algo grande en Tokio"

Publicado 11/08/2018 23:23:18 CET

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del 4x400 masculino español que compitió en el Campeonato de Europa de Berlín coincidieron en señalar el futuro de un equipo que logró la medalla de bronce este sábado, mandando durante gran parte de la prueba, para pensar en "conseguir algo más grande de aquí a un par de años", en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Nos ha salido una carrera muy buena. Con lo que hay que quedarse es que hemos dado todo, sin complejos, sin miedo. Hemos luchado hasta el final y terceros de Europa es para dormir bien", afirmó en declaraciones a Teledeporte Lucas Búa.

Después, tanto Óscar Husillos como Samuel García no dudaron en poner a España en las quinielas de las próximas citas, con especial atención a lo que ocurra en Tokio 2020. "Ellos nos lo iban a poner complicado y ha sido al revés. Hemos hecho cuatro postas increíbles. Hemos tenido el infortunio de que ellos al final han llegado muy fuerte", apuntó Husillos.

Y es que España lideró la final desde la segunda posta con Búa, y Samuel mantuvo la posición de privilegio en el tercer relevo. "Somos terceros de Europa, hay que disfrutarlo, pero hay que pensar que podemos conseguir algo más grande de aquí a un par de años", añadió, pese a verse superados por Bélgica y Gran Bretaña.

Por su parte, Samuel recalcó la progresión de la velocidad española. "Ha sido una vuelta de honor muy intensa. No hemos parado de decir que hay que vivirlo y disfrutarlo. Hemos corrido muy bien, hemos llegado muy justos, pero ya nos conocen, quedan dos años para Tokio y un país sin tradición en la velocidad como España, ya está ahí y a ver qué pasa de cara al futuro, pero ha sido una barbaridad", comentó.

Con una espina clavada pero feliz terminó Bruno Hortelano, que reconoció su falta de fuerza en los últimos 150 metros para remachar la faena. "Estos compañeros han hecho una carrera impresionante. Yo me he cansado a falta de 150 metros, íbamos primeros y teníamos capacidad de ganar pero he sido yo el que no ha acabado de rematar. No tengo palabras, nos llevamos una medalla para casa", zanjó.