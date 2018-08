Álvaro Martín: "Sabíamos que el equipo español podía sacar medalla independientemente del atleta"

Publicado 13/08/2018 13:14:17 CET

"Pude dar el 'hachazo' y el último kilómetro fue para disfrutarlo"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Álvaro Martín, reciente campeón de Europa en 20 kilómetros marcha en Berlín, aseguró que se pensó en ese triunfo "independientemente del atleta", puesto que España afrontaba esta cita con un "equipo muy fuerte", así como destacó el otro gran triunfo de la marcha española, el oro de María Pérez, como un "regalo" para la afición.

"Sabíamos que el equipo español era muy potente y que podíamos sacar medalla independientemente de quién era. El equipo llegaba muy fuerte", valoró Álvaro a su llegada a Madrid. "Es muy bonito que no solo yo haya podido ganar el oro y ver también a otra española, María (Pérez), a escasos minutos de que yo lo consiguiese", añadió sobre el triunfo de la granadina.

Precisamente, la celebración de ambas competiciones de manera simultánea fue algo inédito en Berlín, provocado por un escape de gas que retrasó la salida de la carrera femenina, y aunque se produjeron "problemillas" por culpa de un recorrido "bastante estrecho", resaltó que fue un "regalo" para los aficionados españoles ver al propio Álvaro y a María Pérez coronarse en cuestión de minutos.

Sobre esa medalla de oro, el marchista español no ocultó haber vivido un "día muy emocionante". "Era un objetivo muy bonito, porque dentro de nuestra disciplina, en los 20 kilómetros marcha tenemos un grandísimo legado y tenemos una grandísima responsabilidad. Esperemos que sigan viniendo las medallas en los próximos campeonatos, y a ser posible, el oro", confesó.

"Me sabe a muchísimas cosas. Parece mentira pero a mí la medalla me huele, me sabe, la puedo tocar y es una alegría. Al final no sabes si se va a volver a repetir en tu carrera deportiva y lo vives al máximo. Ahora toca disfrutar con los amigos y con la familia", continuó.

El atleta de Llerena consiguió llegar con fuerzas a un tramo final donde muy pocos candidatos se disputaban las tres medallas. "En los últimos 5 kilómetros, el grupo se estaba empezando a romper y vi que yo tenía muchísima fuerza y estábamos bien colocados. En los 2 últimos kilómetros, pude dar el 'hachazo' e irme con una distancia bastante considerable, así que el último kilómetro fue para disfrutarlo y para dedicarle la victoria al público", explicó.

Finalmente, Álvaro Martín se sorprendió por el recibimiento en su regreso a España y por la atención de los aficionados durante todo el Europeo de Berlín. "No nos habíamos enterado del 'eco' que ha habido en el país porque hemos estado bastante desconectado de las redes sociales, al menos yo, y estoy muy contento de saber que ha tenido este impacto", concluyó.