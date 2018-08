Ana Peleteiro: "El inconformismo nos hace grandes, pero soy feliz"

Publicado 10/08/2018 23:53:58 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro mostró "el inconformismo" que espera le haga grande, después del bronce de este viernes en triple salto durante los Campeonato de Europa de Berlín, ya que se quedó a un centímetro de la plata y vio opciones del oro.

"Me encontraba muy bien, he hecho nulos largos en el último salto, si hubiese talonado bien podía haber ganado. El inconformismo nos hace grandes, es lo que me dice mi entrenador", dijo en declaraciones a Teledeporte.

"Soy feliz, no me lo creería hace dos años, me quedo con lo bueno que es que creo que he representado a España de la mejor forma, pero me ha faltado ese pelín", añadió la también bronce en 'indoor' este año del Mundial de Birmingham.

Peleteiro, pupila de Ivan Pedroso, insistió en que podía haber sacado algo más. "Iván está contento, pero sabíamos que estábamos muy bien y podía haber mejor salto. Me da ganas de continuar y acabar la temporada de la mejor forma", comentó.

"Sueño con seguir entrenando con salud y poner el 100 por cien, eso se lo prometo a toda España, para continuar mejorando y ojalá de aquí a unos años vengan logros mucho más grandes y victorias más bonitas", finalizó.