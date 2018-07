Antonio García las 24 horas de Daytona con Corvette

Actualizado 26/01/2015 12:04:25 CET

El piloto madrileño Antonio García (Corvette) se ha proclamado campeón, por segunda vez en su carrera, de la 'Rolex 24 At Daytona', el equivalente estadounidense a las '24 Horas de Le Mans', con tan sólo medio segundo de ventaja sobre el segundo clasificado en la categoría GTLM, Dirk Werner (BMW).

"La última hora, cuando disfrutaba de una ligera ventaja, me concentré en conservar la mecánica y los neumáticos, y al final ha funcionado", comentaba Antonio García tras proclamarse vencedor en un final tremendamente ajustado.

Al volante de un Corvette C7. R, y con el dorsal número 3, García repitió su victoria de 2009, entonces con un Brumos Porsche, tras 23 horas de competición en la que hubo hasta 18 banderas amarillas, la última de ellas crucial para el devenir de la carrera, ya que provocó un reagrupamiento a 19 minutos del final, consiguiendo el madrileño defender el liderato con 0,478 segundos de ventaja sobre su rival.

"Ha sido una carrera perfecta, y he podido disfrutar del mejor coche para defender la primera posición en los últimos ocho minutos. No tengo palabras para agradecer el apoyo al equipo Corvette y a mis compañeros, porque la clave no es sólo colocarse al frente, sino mantener el coche intacto", añadió García sobre la carrera.

Del mismo modo, destacó que lo que le "encanta" de correr en Daytona es que "el espectáculo sigue vivo tras 24 horas de lucha", y definió la carrera como "una clasificación de 23 horas para una carrera de apenas diez minutos". Además, reconoció que ganar con Corvette en Estados Unidos "es muy especial" debido a "la atmósfera que se respira" y que "el fan está puramente implicado".

"Nuestro objetivo principal ahora es preparar Sebring y sobre todo Le Mans; sería impresionante si pudiéramos ganar Le Mans y Daytona el mismo año", comentó García sobre su próximo reto.

El ganador absoluto, de la categoría Prototype, fue el Chip Ganassi Racing, con un Riley DP que consiguió también su sexto título en la categoría Prototype, con 740 vueltas pilotadas por los estadounidenses Kyle Larson y Jamie McMurray, el brasileño Tony Kanaan y el neozelandés Scott Dixon. En GT Daytona, Dodge se alzó con la victoria en la categoría con más numerosa, con hasta 19 coches.