Aspar: "Si no ocurre ningún imprevisto, este Mundial estará en manos de Márquez"

Publicado 22/08/2018 11:50:49 CET

"Estamos viviendo la temporada más igualada a nivel de pilotos y de tecnología"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Ángel Nieto Team, Jorge Martínez 'Aspar', aseguró que, "si no ocurre ningún imprevisto importante", Marc Márquez se coronará con su quinto campeonato de MotoGP, un título que demuestra que el de Cervera "está un paso por delante de todos", así como se alegró por ver "una de las temporadas más bonitas" y donde la "decepción" está siendo el equipo Yamaha.

"Este Mundial, si no ocurre ningún imprevisto importante, que espero y deseo que no, sin duda estará en manos de Marc Márquez. El segundo ya está más complicado, porque hay tres pilotos con opciones, que son Valentino, Lorenzo y Dovizioso. Si sigue la progresión que está teniendo ahora, Lorenzo puede ser Subcampeón del Mundo, tercero, Valentino, y cuarto, 'Dovi'. Pero no está nada claro", opinó Aspar en declaraciones facilitadas por Repsol.

El dirigente del Ángel Nieto Team valoró el colchón de puntos que tiene el actual líder, convirtiéndose en la "referencia" del campeonato y demostrando que "está un paso por delante de todos". "Pienso que Marc está marcando una época. Está en un momento increíble desde que llegó al Mundial. Está creando un estilo propio, una manera de pilotar la moto distinta y es el único que no está fallando", elogió.

Sobre sus rivales, el cinco veces campeón de MotoGP resaltó el "crecimiento" de Jorge Lorenzo con Ducati, igualándose a su compañero Andrea Doviozoso, cuyo nivel "ya se esperaba". Sin embargo, para Aspar la "decepción" está siendo Yamaha, que no ha conseguido todavía ninguna victoria en este Mundial y que no tendrá fácil remontar "en plena temporada".

Además, el expiloto de Alcira confesó vivir "una de las temporadas más bonitas" gracias al cambio de reglamento que ha permitido una "igualdad enorme" entre los equipos. "En los últimos grandes premios hemos visto unas carreras preciosas, con una barbaridad de adelantamientos y un cuerpo a cuerpo muy bonito. Estamos viviendo la temporada más igualada a nivel de pilotos y de tecnología", reconoció.

El campeonato de MotoGP regresa este fin de semana con el Circuito de Silverstone, una cita donde Jorge Martínez espera "más de lo mismo" y confiando en un buen resultado de su equipo que iguale lo conseguido en Alemania, donde su piloto Álvaro Bautista finalizó quinto y "ganó de tú a tú a Lorenzo, Dovizioso y demás".

Finalmente, Aspar valoró a su homólogo en el Repsol Honda Team, Alberto Puig, considerando "muy, muy valiente" su decisión de incorporar al campeón del mundo Jorge Lorenzo y juntarle con Marc Márquez. "Va a tener que lidiar con dos toros de primera clase y saber manejar ese nuevo equipazo para el próximo año, que a fecha de hoy ya tiene nada menos que trece títulos y seguro que van a ser catorce", recalcó Aspar en referencia al presumible nuevo campeonato de Márquez.