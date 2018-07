Marta Domínguez: "Necesitaban a un galgo fuerte para que esta operación fuera un éxito"

Actualizado 26/01/2011 1:54:57 CET

"La Guardia Civil puede pensar lo que quiera, pero tiene que tener pruebas"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta Domínguez ha vuelto a rechazar este miércoles su implicación en cualquier trama de dopaje y ha asegurado que "necesitaban un galgo fuerte" para que la denominada 'Operación Galgo' "fuese un éxito", además de no querer pensar que su vinculación al Partido Popular (PP) tenga algo que ver en todo esto.

"Me gustaría pensar que no", respondió Marta Domínguez al ser preguntada si su implicación en el PP era clave en dicha operación. "Necesitaban a un galgo fuerte para que esta operación fuera un éxito. Yo soy bien pensada y analizo mucho las cosas. A lo mejor sí puede tener algo que ver", dijo la palentina en una entrevista a Veo 7.

Domínguez, campeona del mundo en 2009 de los 3.000 metros obstáculos, reiteró no haberse dopado nunca y no haber traficado con sustancias dopantes. "No, nunca he tenido la tentación de doparme. No sé si el dopping mejora el rendimiento de un atleta. Eso dicen y sé cual es la frontera entre doparse y no doparse", dijo.

"La norma yo la he cumplido siempre. Desde que compito hay unas normas y siempre --sabiendo el reglamento-- no se me ha ocurrido pensar en ello. Estamos muy controlados y yo pertenezco al programa 'Where About' y se hace imposible pensar que te puedas dopar porque te van a pillar. Creo que es imposible que un atleta se dope sin ser pillado", comentó.

"El dopping es malo para la salud, dicen que sí", añadió la castellano leonesa. "No pondría en riesgo mi salud por lograr una victoria. Ya bastante sufrimiento tenemos con el entrenamiento diario como para enfrentarme a otro problema. Además, el ganar no lo es todo en el deporte. A veces quedando segunda o tercera también ganas", indicó.

Y es que la atleta española, que fue detenida el pasado 9 de diciembre por un "delito contra la salud pública" y "tráfico de estupefacientes", explicó que nunca ha pasado por esta situación. "No he suministrado sustancia prohibidas a compañeros. Algún medicamento sí he dado a un compañero. Un hierro, una vitamina 'C'. Si no lo tenía se lo daba yo", aseveró.

Por otro lado, Domínguez repasó lo acontecido aquel 9 de diciembre. "La Guardia Civil vino a hacer un registro. Me dijeron que tenía que estar presente y que estaban buscando sustancias dopantes y dinero. Eran tres personas que iban de habitación en habitación. Miraban por todos los lados y no encontraron nada de lo que ellos buscaban", recordó.

"Fue una sorpresa y encima se me acusa que es lo que es peor. No tenía nada que esconder", dijo la atleta española --suspendida desde el 10 de diciembre de su cargo como vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo--. "Si una persona es buena de joven, también de mayor", apuntó.

MARTA DOMÍNGUEZ CARGA CONTRA LA GUARDIA CIVIL.

Por su parte, Marta Domínguez también se refirió al proceso judicial y a las acusaciones que ha vertido la Guardia Civil basándose en las escuchas y en los mensajes de texto de su teléfono móvil. "No han encontrado nada", reiteró.

Y es que la palentina explicó que no existe ligazón alguna con la Operación Puerto, perteneciente al año 2006. "Si hubieran encontrado algo, hubiera salido. No tienen ninguna prueba, pero sí que es verdad que han hablado que han encontrado algo de la Operación Puerto. Si tienen pruebas del 2006 ¿por qué no las han utilizado en 2006? Yo no tengo nada que ver con la operación puerto", dijo.

Por otro lado, Marta Domínguez adujo no conocer profesionalmente a Eufemiano Fuentes (médico implicado en dicha operación) así como a su mujer --Cristina Pérez-- con quien coincidió en una competición hace años. "No quiero volver a hablar del tema. Si me llama la juez para declarar por esta operación, lo haré", añadió.

Además, explicó a qué se debían diversas expresiones como "pendientes de platino" u "oro", las cuales se deslizan desde los responsables del caso como sustancias dopantes. "Mis pendientes de platino (los cuales se puso en directo) no eran una clave. Soy una persona sencilla y es que una vez que fui a entrenar a Madrid me los dejé en casa de César Pérez (su entrenador) y le pedí que me los trajese", dijo.

"Él no sabía si eran de oro o de platino", dijo la campeona española, que "no" se "imaginaba" que estuviese "siendo grabada por la Guardia Civil". "Todas mis conversaciones han estado sacadas de lugar. La Guardia Civil puede pensar lo que quiera, pero tiene que tener pruebas", indicó.

Por último, Marta Domínguez explicó que sus cuentas bancarias abiertas fuera de España se deben a sus ingresos por competiciones internacionales y que "seguramente cobre menos que el futbolista peor pagado". Además, aseguró que cuando nazca el niño que está esperando no le tendrá nada que explicar. "Cuando conozca verdaderamente a su madre no me lo va a preguntar". "Me he sentido arropada siempre (por los españoles), pero ahora un poquito defraudada", finalizó.