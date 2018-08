Badajoz acogerá en septiembre la I Carrera Nocturna Universitaria 'We Are Ready-Universidad de Extremadura'

Publicado 27/07/2018 14:39:16 CET

La Universidad de Extremadura acogerá el próximo 14 de septiembre la I Carrera Nocturna Universitaria 'We Are Ready-Universidad de Extremadura', enmarcada dentro del circuito solidario de running impulsado por 'El Corte Inglés' y compuesto por 15 carreras en distintas ciudades de España para apoyar la educación.

El objetivo del circuito es concienciar acerca de la importancia de nuestras instituciones educativas y ayudar a financiar proyectos universitarios y su siguiente cita será el 14 de septiembre en el Parque del Guadiana de Badajoz y tendrá tinte nocturno ya que se celebrará a las 21.00 horas.

Esta prueba constará de un recorrido de más de 8 km con salida y llegada en el muelle del Guadiana y los participantes podrán correr en las categorías de estudiantes, miembros de la comunidad universitaria (PAS y PDI) y absoluta. Todos deberán inscribirse a través de la plataforma del circuito ('weareready.es') o el centro de 'El Corte Inglés' de Conquistadores la ciudad pacense, con una fecha límite del 11 de septiembre.

La recogida de dorsales tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en el mencionado edificio del grupo de distribución de 15.00 a 21.00 horas y de 11.00 a 21,00 horas, respectivamente. Los participantes recibirán una camiseta técnica de la marca 'Boomerang', dorsal con chip de cronometraje, seguro individual a cargo de 'Seguros El Corte Inglés', servicio de guardarropa y avituallamiento.

Como es habitual en el Circuito We Are Ready de El Corte Inglés, tras la carrera se celebrará la entrega de trofeos y la fiesta 'After Running', donde los corredores podrán disfrutar de diferentes propuestas de ocio: masterclass de zumba, música, entrega de comida y bebida gratuita, y donde se hará entrega de los trofeos y tarjetas regalo de El Corte Inglés para los tres primeros clasificados de las distintas categorías. Además, se realizarán sorteos entre todos los participantes con dorsal.

Por otro lado, se celebrarán los '100 metros solidarios por la educación', abiertos a la participación de cualquier persona que desee prestar su apoyo y cuya salida será antes de la Carrera Popular. El coste de la inscripción es gratuito y se puede realizar una donación solidaria que se destinará íntegro a un proyecto deportivo de la Universidad de Extremadura. Del mismo modo, antes del pistoletazo de salida se leerá un manifiesto a favor de la Educación a cargo de las máximas autoridades presentes.

Este circuito se enmarca dentro de la política de vinculación con la sociedad que El Corte Inglés mantiene desde sus orígenes y que le lleva a participar en numerosas acciones de carácter social, cultural, educativo y deportivo y está organizado por la agencia de marketing experta en universitarios Redkampus.