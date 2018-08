Bruno Hortelano: "Yo sueño con el oro por supuesto, lo daré todo"

Publicado 08/08/2018 21:31:08 CET

El velocista español Bruno Hortelano explicó que "por supuesto" se puede "soñar con el oro" en los 200 metros del Campeonato de Europa en Berlín, después de cumplir con el primer objetivo este miércoles de pasar a la final con una gran actuación en semifinales, dispuesto a darlo "todo" por defender el título.

"Podemos soñar con el oro, por supuesto, yo sueño con el oro, pero cuando salga lo haré pensando en mi carrera y cuando llegue al final si hay que pelearlo a muerte lo haré. Daré todo, puedo prometer eso", indicó en declaraciones a Teledeporte, recogidas por Europa Press.

El plusmarquista nacional de 100, 200 y 400 metros no falló en su puesta en escena en la capital alemana, dominando su semifinal con un tiempo de 20.29. "Me siento muy tranquilo y ahora muy contento. He podido debutar bien, hacer lo que había preparado y he reservado un poco al final, que será esencial para mañana, porque cuesta recuperar", comentó, pensando en la final de este jueves.

"Me he notado muy sereno, bastante en paz, en la salida. Me siento satisfecho de eso. He ejecutado muy bien la carrera e hice los deberes de mi entrenador. Ahora tengo que descansar todo lo posible para mañana ir a tope", añadió, con "mucha ilusión" de tener ahí a su familia, en especial, por su abuela de 92 años que también estuvo en Río de Janeiro.

Hortelano volvió a insistir que, tras reaparecer en mayo después de 20 meses fuera de las pistas por un accidente de tráfico, está dispuesto a todo. "Yo me lo imaginaba (volver a la final del Europeo) cuando estaba en el hospital. Ha sido un sueño venir aquí y a las carreras que están por venir", finalizó.