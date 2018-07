Cabreiroá llega a los eSports de la mano de la Liga de Videojuegos Profesional y la ESL

Publicado 15/06/2018 13:00:23 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP, del Grupo MEDIAPRO) y la ESL, las principales organizaciones de eSports en español, han llegado a un acuerdo con Cabreiroá para que la marca gallega sea su agua oficial.

Cabreiroá, que ya patrocina a la selección española de fútbol, aterriza en los eSports para garantizar la hidratación tanto a los jugadores y los equipos que integran la competición profesional como a los distintos trabajadores de la organización, entre ellos los casters, analistas o el personal que está detrás de las cámaras.

Así, suministrará desde la Superliga Orange hasta ESL Masters España, así como otros eventos de referencia como Gamergy, el mayor evento de eSports de España y organizado por la LVP. Cualquier competición exige un alto grado de concentración, esfuerzo y agilidad mental, además de estar en un estado físico óptimo, requisitos que empiezan por una buena hidratación.

"Estos acuerdos suponen la primera experiencia de Hijos de Rivera en el mundo de los eSports y estamos seguros de que nos ayudarán a acercarnos a nuevos públicos gracias a las activaciones innovadoras que desarrollaremos conjuntamente con LVP y ESL, mediante las cuales trasladaremos nuestros mensajes de una manera natural y espontánea a la emergente comunidad 'gamer'", manifestó José Villanueva, responsable de patrocinios de Cabreiroá.

Por su parte, David Fernández, Brand Manager de Cabreiroá, señaló que "Cabreiroá es un manantial con más de 110 años de historia que se asienta en la solidez y calidad que le aporta su larga experiencia en el mercado". "Al mismo tiempo, es una marca que se sitúa siempre a la vanguardia del sector con propuestas innovadoras para acercarse a los consumidores, en esta ocasión a los más jóvenes aficionados a los eSports", indicó.

ESL, miembro del grupo de entretenimiento digital internacional MTG, es la compañía de eSports más grande del mundo, liderando la industria a través de los videojuegos más populares con numerosas competiciones online y presenciales. ESL opera ligas y torneos, tanto nacionales como internacionales, de gran relevancia como Intel. Extreme Masters, ESL One, y las Competiciones Nacionales ESL (como ESL Masters) y otros eventos que se realizan en las localizaciones y estadios más espectaculares; así como copas, ligas y sistemas de matchmaking amateurs.

ESL ofrece un amplio campo de servicios en tecnología de videojuegos, dirección de eventos, publicidad y producción de televisión para satisfacer las necesidades del ecosistema de los esports. Con oficinas en Norte América, Alemania, Rusia, Francia, Polonia, España, China y socios en otros muchos países, ESL ha conseguido presencia global (www.eslgaming.com).

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana. A través de sus sedes de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, México y Londres se halla presente en más de 30 países. Opera las competiciones nacionales más prestigiosas (Superliga Orange en España, Circuitos Nacionales de Argentina, Chile y Perú), grandes torneos internacionales (Gamergy Masters, CR Nations Cup, Riot Open), plataformas de competición online (ArenaGG, Liga PlayStation) y distribuye en castellano eventos mundiales como la League of Legends Championship Series (c) o la Call of Duty (c) World League.

Parte del Grupo MEDIAPRO, LVP proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos del ecosistema de los eSports.