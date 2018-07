El 'Cheminées Poujoulat' continúa intratable por el Índico

Publicado 26/01/2015 19:07:01 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Cheminées Poujoulat' sigue intratable al frente de la Barcelona World Race tras 26 días de competición, navegando por el océano Índico en los 42ºS, a una media de 18 nudos de velocidad y con una ventaja de 162 millas sobre su inmediato perseguidor, el 'Neutrogena'.

La embarcación líder, comandada por Bernard Stamm y Jean Le Cam, navega desde el pasado domingo por el Índico, cuyas aguas obligan a la cautela. "Siempre somos conservadores. Lo hemos sido desde el principio. Vamos contra el centro de una alta presión y estamos delante de una baja presión que no da demasiado viento, pero sí lo suficiente para ir rápido. Son buenas condiciones", aseguró Stamm después de la jornada matutina, mientras se preguntaba la razón de las continuas trasluchadas del 'Neutrogena'.

El propio Guillermo Altadill despejó cualquier duda con sus declaraciones. "Cuando estábamos cerca de la zona de exclusión, hubo un cambio de viento que nos obligó a subir y yo también quería situarme en una posición más favorable para la siguiente borrasca", comentó al respecto.

"En este tipo de regatas tienes que encontrar el ritmo de ángulo, la buena vela con las olas, etc. Este día no lo encontré y estuvimos como 24 o 36 horas que no navegamos bien. Tenemos entre 25-30 nudos; no es como en el Mediterráneo, aquí abajo son más intensos. Es absurdo acelerar o forzar el barco ahora tan pronto, la regata es muy larga y hay que buscar la oportunidad. No es el momento ahora de atacar al 'Cheminées Poujoulat', pero quiero que sientan nuestra presión", añadió Altadill.

De momento, los dos líderes navegan con rumbos parejos y beneficiándose del mismo sistema, con vientos del noroeste de hasta 30 nudos de intensidad, lo cual hace que sus navíos viajen a 15-18 nudos de velocidad media. En tercera posición, el 'GAES Centros Auditivos' rebasará la longitud del cabo de Agujas (20ºE), previsiblemente este lunes y con un día de retraso respecto al 'Cheminées Poujoulat' y al 'Neutrogena'.

"COMO UN RALLY DE MONTAÑA"

"Hace frío en este país y los albatros se han levantado tarde esta mañana. Me cuesta escribir, el barco se mueve en todos los sentidos. Es como si el copiloto de Sébastien Loeb se pusiera a escribir en pleno rally de montaña". Así describió Sébastien Audigane cómo es su vida a bordo del 'Renault Captur', a escasos dos días de entrar en el océano Índico.

Audigane y Jörg Riechers, cuartos clasificados, avanzan a buen ritmo hacia el sudeste y en las últimas 24 horas recortaron 70 millas al 'GAES Centros Auditivos'. "Ayer cuando anocheció reducimos la mayor con dos rizos, fue una buena elección porque el viento subió rápidamente a 35-40 nudos", relataron vía e-mail.

En quinta posición, el 'We Are Water' acaba de entrar en los cuarenta rugientes y navegó durante la mañana de este lunes con unos 10 nudos de media. Velocidad similar a la que mantuvo el 'One Planet, One Ocean & Pharmaton', patroneado por un Aleix Gelabert y un Didac Costa que previamente habían quedado atrapados en un anticiclón. "En cierto modo sabíamos que acabaría pasando, pero cuando te encuentras luchando para hacer avanzar el barco con dos nudos de viento, la pregunta inevitable y recurrente que te viene a la cabeza cada 10 minutos es si no había alternativa", declaró Costa.

Sin embargo, las condiciones para Costa y Gelabert son ahora muy diferentes pues navegan con rumbo Este a casi 12 nudos de media, mientras rodean la baja presión. Y aún en la latitud 31ºS, el 'Spirit of Hungary' encontró un pasillo en la transición entre dos frentes y sigue avanzando hacia el sudeste con un ritmo que, en las últimas 24 horas, osciló entre los 7,8 y los 10 nudos de velocidad.