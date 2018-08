El desafío de Hortelano falla en el asalto a los récords de 100 y 200

Actualizado 29/08/2018 22:19:19 CET

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El atleta español Bruno Hortelano no logró el objetivo de rebajar sus récords de España de los 100 (10.06) y los 200 (20.04), firmando primero un crono de 10.31 y después un 20.56 en el doble hectómetro, durante la prueba organizada este miércoles en el polideportivo Municipal Juan de la Cierva en Getafe.

"Cuando pedí una carrera más después de Berlín, fue porque aún me encontraba bien y en forma, y no quería desaprovechar mi estado, ya que me ha costado mucho conseguirlo", dijo Bruno en sus redes sociales, horas antes de un reto en el que no logró superarse a sí mismo. La cita organizada por la Federación Madrileña a petición del plusmarquista nacional comenzó con sabor agridulce.

Y es que el éxito de afluencia de afición no pudo ser acompañado por una gran carrera, con algún problema en la salida que le impidió luchar por bajar de los 10 segundos. Hortelano participó en la tercera de las tres series finales de los 100 metros, su primera carrera en la distancia desde la que corrió en los Europeos de Ámsterdam 2016, donde fue cuarto y dio el primer aviso del título que llegaría después en los 200.

Sin referencias por la falta de rivales de la misma categoría, Hortelano se quedó a 25 centésimas del récord (20.06) que estableció en junio de hace dos años en Moratalaz. En aquella edición la tradicional reunión madrileña, Hortelano batió dos veces el récord que tenía Ángel David Rodríguez desde 2008.

Pasadas las 21.00, aunque no como estaba previsto a las 21.47, Hortelano buscó bajar el récord de los 200 que había establecido en esta misma pista de Getafe en el Campeonato de España del pasado mes de julio. Las fuerzas le fallaron al hombre récord de la velocidad española, tres semanas después del Europeo y un par de horas después de la carrera de los 100, fallando de nuevo en el intento.

A la capital alemana acudió poco más de dos meses después de reaparecer tras su ausencia en las pistas de dos años, por culpa de un accidente de tráfico. "No ha habido récords pero mi intención era disfrutar de lo que amo tras dos años complicados", apuntó.