Dionibel Rodríguez: "Intento llenarme de positividad y seguir luchando para hacerme más fuerte"

El atleta español con discapacidad intelectual Dionibel Rodríguez tiene clara la importancia de ser positivo tanto en la vida como en el deporte para así superar los "muchos tropiezos" que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva y para "seguir luchando" para hacerse más "fuerte".

"He tenido muchos tropiezos en los años que llevo entrenando y haciendo deporte y siempre digo que me he caído, pero siempre sigo intentando llenarme de positividad ante todos esos tropiezos, y seguir luchando para hacerme más fuerte. A veces caigo en tristezas pero veo más adelante y digo que tengo que seguir luchando, y para adelante siempre", explicó Rodríguez a Europa Press.

"No solamente yo, creo, también quien practica deporte cree que la positividad es muy importante de cara a la competición. Porque es una de las razones para nosotros de poder levantarnos de los obstáculos que tenemos, que son muchos a lo largo de los años. Puede que una persona tenga más o menos lesiones, pero eso convive con nosotros", declaró.

Dionibel Rodríguez está pasando "por una pequeña lesión", pero eso no le resta "mucha motivación, muchas ganas de competir, mucha ilusión y ganas" de brillar en los Juegos Europeos para Discapacitados Intelectuales que se están disputando en París.

Además, el atleta español ha confirmado que en la selección reina un gran ambiente, donde se integran a la perfección los veteranos y los últimos en llegar. "Yo desde dentro veo que tenemos un grupo maravilloso, super alegre, y cuando viene alguien nuevo intentamos integrarlo bien, hacemos bromas y siempre tratamos de ser un grupo de verdad", concluyó.