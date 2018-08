El español Fernando Alarza, subcampeón de Europa de triatlón

Actualizado 10/08/2018 19:57:00 CET

El español Fernando Alarza se proclamó subcampeón de Europa de triatlón este viernes en la cita que se está celebrando en Glasgow (Escocia), solo por detrás del francés Pierre Le Corre.

Alarza remontó de manera espectacular en la carrera a pie, para alcanzar la pelea por el podio e incluso subirse al segundo peldaño superando en la última vuelta al belga Marten van Riel. El galo ganó con un tiempo de 1:47:17, once segundos mejor que el español.

"Ha sido una carrera súper bonita de ver, para disfrutar mucho de este deporte. No he tenido una natación buena, estuve muy cerrado en la primera boya, recibí muchos golpes. Intenté mantener la calma, al final hemos intentado colaborar, pero el grupo de adelante era más fuerte que nosotros", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

El talaverano recuperó más de un minuto tras la bicicleta a lo largo del Strathclyde Country Park. "He tenido que tener la mente muy fría, confiando que no se me podía ir. Para el podio calculé que iban a llegar a la última fase muy cascados. La plata no me la esperaba. Estoy muy contento porque hace tres meses casi no podía correr y hoy he podido dar el máximo", dijo.

A falta de una vuelta, Van Riel se cayó de la lucha por el oro con el francés y Alarza lo aprovechó para mejorar su primera medalla continental, recién salido de lesión. "Viendo la carrera aún hay cosas por pulir de cara a las dos pruebas del campeonato del mundo. Había ido a muchos europeos, se me habían dado mal y por fin he podido conseguir una medalla", comentó.

Por último, tuvo una dedicatoria muy especial. "Hoy me han confirmado que en unos meses voy a ser papá, así que esto se lo dedico a mi futuro niño o niña, para él o ella va esta primera medalla en un campeonato de Europa", sentenció.