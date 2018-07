Pol Rocamora acaba el 31 en el segundo gigante de la Copa de Europa

Actualizado 06/12/2011 19:38:47 CET

Paul de la Cuesta no pudo clasificarse tras una salida de pista

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Pol Rocamora escaló este martes hasta la trigésimo primera posición en el segundo gigante de la Copa de Europa, disputado en la estación noruega de Trysil, mientras que Paul de la Cuesta se salió en la segunda manga.

El gigante, con una salida de 800 metros y un desnivel de 390, es una de las pruebas que la organización ha podido salvar junto con el gigante del lunes y dos slaloms que se disputarán este miércoles y jueves, a pesar de las pobres condiciones de nieve.

El joven Rocamora fue el mejor del equipo nacional con una trigésimo primera posición que confirma las buenas sensaciones que tenía ante su estreno en la máxima competición europea. "Me encuentro muy cómodo y tranquilo. Me he adaptado rápido a la nieve y, sobre todo, a las condiciones de visibilidad de la pista, ya que aquí no hay demasiado sol y todo se hace con luz artificial", dijo.

"Mi objetivo es entrar entre los 30 primeros. Es difícil, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Tengo buenas sensaciones y espero volver a hacerlo bien, tanto en Gigante como en slalom", por lo que tras la trigésimo primera posición de este martes está más cerca de su objetivo. El otro español en liza, De la Cuesta, que ocupó el sitio de Terra, no pudo clasificarse, ya que en la segunda manga se salió del trazado.

ESTRENO CON SENSACIONES DISPARES

El equipo masculino empezó este lunes la competición con el primer gigante en el que Ferrán Terra y Pol Rocamora se clasificaron en los puestos cuadragésimo octavo y trigésimo noveno respecitvamente, ya que España cuenta sólo con dos plazas para la Copa de Europa.

En este primer ensayo, la mejor clasificación también la obtuvo el más joven, un Pol Rocamora recién incorporado al primer equipo tras cumplir 20 años el pasado noviembre.

Rocamora acabó clasificado en una meritoria 39ª plaza, con un tiempo global de 1 minuto 35 segundos 39 centésimas. En la primera manga empleó 47 segundos 46 centésimas, mientras que en la segunda hizo 47 segundos 93 centésimas, lo que le impidió mejorar y acercarse a los 30 mejores, mientras que Terra acabó el 48º con 47 segundos 74 centésimas y 48 segundos 6 centésimas, para un total de 1 minuto, 35 segundos y 80 centésimas en una carrera de la que no quedó contento.

Este primer gigante, disputado el lunes para recuperar el que no pudo celebrarse el 29 de noviembre, lo ganó el austríaco Marcel Mathis con un registro total de 1 minuto, 31 segundos, 43 centésimas, seguido del noruego Emil Bjoertont Kristiansen con 1 minuto, 31 segundos y 54 centésimas, mientras que la tercera plaza del podio la ocupó el alemán Stefan Luitz con 1 minuto, 31 segundos y 60 centésimas.