Hortelano avisa a sus rivales que para ganarle en Madrid "van a tener que correr mucho"

Los atletas españoles Bruno Hortelano y Óscar Husillos protagonizarán una de las carreras (400 metros) más atractivas del 'Meeting Madrid' que se celebrará este viernes, donde el campeón europeo de 200 metros en 2016 se siente en el "mejor estado de forma" de su carrera y avisa a sus rivales que tendrán que "correr mucho" para batirle, mientras el palentino afronta esta "gran rivalidad con bastante motivación" y confiando en salir victorioso de la que puede ser una "gran tarde"

"Llego en el mejor estado de forma de mi vida. Ahora llevo tres carreras y creo que han servido muy bien para empezar la temporada. Tenemos un gran duelo, pero además corre Samu García, que de hecho tiene mejor marca que nosotros dos esta temporada, y luego algunos extranjeros que pueden arrastrarnos un poco. Nosotros salimos para intentar ganar y creo que para ganarme van a tener que correr mucho", confió Bruno Hortelano durante la presentación del 'Meeting Madrid' en el Club de Campo Villa de Madrid.

El velocista español buscará "hacer marca personal", avalado porque *"nunca" había estado con el nivel con el afronta esta cita en la capital española. "Por ejemplo, nunca había debutado en un 200 así de rápido, de hecho hice mi cuarta mejor marca de siempre. Incluso el año olímpico, donde hice mi marca personal y récord de España, no empecé de esta forma", valoró.

Hortelano se presenta como uno de los referentes en esta cita, aunque reconoció que tardó "mucho en destacar". "En 2010 competí por primera vez en la selección española. Trabajando mucho aprendí cómo entrenar y cómo es la ética de trabajo. Pasaron los años y empecé a ver que podía llegar a los Juegos, y hasta ahora", explicó.

Sin embargo, un grave accidente de tráfico en septiembre de 2016 truncó su crecimiento. El español nacido en Australia agradeció rodearse de gente positiva que le ayudó a salir de los "agujeros oscuros" en los que se metía durante su período de recuperación y resaltó el "hambre" que tiene en este 2018 tras casi dos años lejos de las pistas.

Pese a que Bruno Hortelano ha compaginado los 200 con los 400 metros en su temporada de regreso, su intención es "pasar página" después del 'Meeting de Madrid' y realizar una "preparación exclusiva" en la prueba que le dio el oro en el Europeo de 2016 de cara a defender corona en Berlín.

"Mi entrenador me pide tres 200 de muy alta calidad, el primero en París, donde no descartamos quizá hacer una carrera más rápida como un 100 metros. Luego, en Berlín, iremos con la preparación ya hecha", advirtió al respecto.

HUSILLOS: "LO MÁS IMPORTANTE ES LLEGAR A BERLÍN CON UN GRAN RESULTADO"

Por su parte, Óscar Husillos confesó que esta rivalidad con su compatriota le hace tener una "motivación bastante mayor", en una cita donde resaltó el "gran trabajo" de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para "saber venderlo".

"Se ha dado coba por lo que fue Bruno en 2016 y por su accidente y por lo que yo he podido hacer en pista cubierta, y nos juntamos en Madrid, donde es el 'meeting' por excelencia a nivel español", manifestó.

Además, el palentino se acordó de las dos únicas citas en las que se cruzó con Bruno Hortelano, con quien espera seguir coincidiendo en el futuro. "Fueron dos finales de liga y las dos han ido a su favor. Esperemos que la balanza empiece a equilibrarse a mi favor. Lo importante es las victorias que vamos a dar y, sobre todo, que la gente se anime, porque el atletismo trata de dar espectáculo", confesó.

Husillos afronta esta cita sin olvidarse del resto de rivales y despreocupado por su marca personal. "Los rivales me los puedo llegar a conocer ya, aunque siempre puede dar el salto alguno nuevo. De los británicos y belgas siempre sale alguno. La marca sale cuando tiene que salir, ahora mismo lo más importante es encontrarse bien y llegar a Berlín con un gran resultado", recordó.

Por otro lado, el velocista explicó sus últimos resultados irregulares, lamentando un "parón más largo de lo debido en la pista cubierta" que le ha obligado a tener una preparación "pausada". Sin embargo, la gran marca en 200 metros en Soria hace menos de una semana le llena de optimismo para pensar que "al final saldrán las cosas".

"Después de esa carrera, cambié el 'chip' para ver que estoy mejor de lo que he demostrado en los dos primeros 400. No sabía que estaba para ese registro en 200, aunque de momento me centro en el 400 de cara al Campeonato de España y al Campeonato de Europa", concluyó.