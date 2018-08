Hortelano: "No salí del hospital para ganar una medalla, correr es una victoria"

Publicado 09/08/2018 22:28:23 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Bruno Hortelano ha declarado este jueves, al término de la final de los 200 metros en el Europeo de atletismo de Berlín en la que ha obtenido el cuarto puesto, que no salió del hospital, tras su grave accidente de tráfico en 2016, para "ganar una medalla" y aseguró que haber corrido en Berlín "es una victoria".

"Estoy contentísimo, muy satisfecho y sé que la gente se preguntará por qué, si me he quedado a las puertas de las medallas. Yo no vine para ganar una medalla, una medalla al final es intentar compararme con los demás. Por supuesto que soy competitivo, se ha visto, me he raspado toda la espalda intentando entrar en el podio. Pero yo no salí del hospital para ganar una medalla, salí para mejorarme y simplemente para estar aquí. Poder correr esta carrera es una victoria, me voy con esa sensación", afirmó el español a los micrófonos de Teledeporte.

Hortelano sacó su mejor sonrisa tras quedarse a una centésima del podio, que lo marcó su récord de España (20.04). "La estrategia ha sido la misma que la que he llevado toda la temporada. He ejecutado mi carrera, me he quedado a una centésima de mi mejor marca. Dije que si me querían ganar tenían que correr mucho y han corrido mucho. 19.76 es una barbaridad, han sido muy competitivos y en el día de hoy esos tres atletas han sido mejores que yo", indicó.

El español repasó el "difícil" camino recorrido para plantarse en esta gran cita. "Ha sido muy largo el camino, he tenido que renunciar a grandes citas, como dos Mundiales. Esperaba no tener que renunciar a una tercera, que era este campeonato. Me he preparado muy bien, de la mejor forma que podía imaginar. He sido competitivo, he ido a mejor en esta temporada, me he encontrado en el mejor estado de forma de la temporada y entre ayer y hoy lo he demostrado aunque no he mejorado marca", señaló.

Hortelano admitió estar pensando ya en el 4x400. "Aparte de las marcas y los puestos esta temporada ha sido increíble, magnífica y única. Puedes estar en lo más alto, caer, volver a subir, pero al final se puede cumplir el objetivo. Ahora toca descansar, hay que cambiar el chip del 200 al 4x400. Quiero pelear con mis compañeros, que al final son mis amigos y saldremos a la pista estos días a darlo todo, defendiendo estos colores y representando bien a España, plantando cara a los atletas de los otros países", sentenció.