Nani Roma: "Que sea un Dakar largo me favorece"

Actualizado 26/12/2013 15:12:43 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma espera un Rally Dakar 2014 "duro" y cree que el que esta edición sea "larga" le puede favorecer en sus opciones de ganar en la categoría de coches diez años después de haberlo hecho en motos, aunque tiene claro que no será "un drama" si no lo logra-

"Será un Dakar duro y largo. Hemos estado muy bien acostumbrados estos últimos años en los que el recorrido era algo más corto y comprimido. Esta vez tendrá unas cronometradas más largas, habrá mucho más nivel de pistas y será difícil. Que sea un Dakar largo me favorece", advierte Roma en una entrevista facilitada este jueves por su equipo 'KH-7'.

Además, este 2013 está siendo muy positivo en cuanto a resultados, pero eso le hace ir "sin agobios". "Hemos hecho muchos kilómetros de test, pero lo más importante es que hemos acumulado muchos en carrera. En las cuatro que hemos ganado hemos ido líderes desde el primer día y gestionando bien las carreras", comenta.

Por ello, el de Folgueroles lo afronta "con mucha serenidad", con su copiloto, Michel Périn, "muy motivado" y con "un coche en perfecto estado". "Así que sí puede ser nuestro año, pero si no lo es, tampoco será un drama. Hemos trabajado duro y lo haremos lo mejor posible", aclara.

Además, el catalán recuerda que, como le sucediera sobre dos ruedas, ya lleva "nueve intentos" para intentar ganar en coches, aunque cree que en motos lo pudo conseguir antes. "Hubo años que cometí errores, otros años que el Dakar fue muy injusto conmigo. Recuerdo que en el 2000 merecí la victoria, a dos días del final era líder con una ventaja de 20 minutos, haciendo una carrera perfecta, ganando etapas, pero tuve muchos problemas con la moto y al final me dejó tirado", rememora.

"En coches, cuando decidí hacer el cambio de categoría, me tuve que adaptar a esta nueva disciplina, pero trabajé duro y después de altos y bajos ahora sí creo que será un buen año y que todo saldrá bien", añade al respecto.

"EL PRIMER RIVAL ES SIEMPRE UNO MISMO".

De todos modos, Roma sabe que la competencia será dura aunque avisa de que "el primer rival es siempre uno mismo". "Somos nosotros los que tenemos que intentar hacer las cosas bien para luchar por la victoria. Si miras demasiado a los demás y te miras poco a ti vas mal", comenta.

Pero tiene claro que sus compañeros Stephane Peterhansel y Nasser Al-Attiyah serán rivales importantes. "En cualquier deporte del motor tu primer rival es tu compañero de equipo porque tiene tu mismo coche y tu mismo material y es el más peligroso", puntualiza, sin olvidar a "otros a tener en cuenta, como Carlos Sainz y su 'buggy', Giniel de Villiers con Toyota, el Ford de Lucio Álvarez". "Sin duda será un Dakar difícil", reconoce.

En este sentido, asegura que han trabajado "mucho desde febrero" con su Mini, que ahora "cuenta con un chasis distinto" y en el que "se ha repartido el peso del vehículo". "Con esto, se ha cambiado la forma de conducirlo, ya que es más fácil y rápido. Las sensaciones al volante son mejores y hemos dado un paso bastante importante. Será interesante ver la respuesta, puesto que todavía no nos hemos enfrentado ni con Carlos Sainz ni con los Toyota", subraya.

Con todo, el español no se atreve a firmar un resultado porque "es relativo y más en el Dakar, una carrera tan larga y compleja". "Siempre firmo que cuando acabe la carrera, nunca tenga ningún reproche hacia mí mismo, que termine satisfecho, diciendo que he hecho lo máximo, lo mejor que he sabido", confiesa.

"Evidentemente, yo quiero ganar y desde que dejé las motos me marqué el objetivo de vencer un día en coches. Estamos tardando un poco más de la cuenta, pero la victoria en coches llegará seguro. Espero que sea este año", prosigue el piloto catalán.

En caso de ganar, lo haría diez años después de conseguir el triunfo en moto, en un día donde vivió "sensaciones muy extrañas" porque estaba "convencido de que algún día lo lograría" y eso provocó que "todo lo que pasó fue muy distinto a lo que había imaginado", aunque su "mayor recuerdo" fue la penúltima etapa "de unos 500 kilómetros de enlace que fueron espectaculares".

Las claves para su triunfo en el Lago Rosa en 2004 fueron la "tranquilidad" y la "paciencia". "Hubo un tempo cada día de lo que tenía que hacer en cada momento. No obstante, todos los pilotos que han ganado un Dakar han pasado por momentos difíciles y yo también tuve algunos, pero supe tener la tranquilidad para superarlos y seguir creyendo en mis posibilidades y las de mi equipo, sin cuya participación no hubiera sido posible ganar", comenta.

Sin embargo, pese al ser el primer español en ganar este 'raid', no se considera el principal precursor, apuntando a figuras que ya hizo "podios" como Jordi Arcarons, Carlos Mas u Oscar Gallardo. "Luego yo tuve la suerte de ser el primero en ganarlo y mostrar a la gente que es posible triunfar en el Dakar. Desde Joan Porcar, el primer español en embarcarse en el Dakar, cada uno hemos ido mejorando", destaca Roma.