Las 'Leonas' sueñan con acabar entre las cuatro primeras del Mundial de Seven

Publicado 10/07/2018 17:20:32 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de rugby femenino se despidió este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), antes de viajar al próximo Mundial de Seven que se disputará en San Francisco (Estados Unidos) entre el 20 y el 22 de julio, un torneo que genera "nervios" por el nuevo formato, pero para el que no renuncian a poder "estar entre las cuatro mejores".

"Nos gustaría estar entre las cuatro mejores, algo que es muy difícil pero soñamos con ello. Hay que ir paso a paso, porque si piensas en el punto y final te descentras. Ahora sólo queda pensar en Fiji y ya pensaremos en los siguientes retos", señaló la capitana de las 'Leonas', Bárbara Plà, que junto a Patricia García, Marina Bravo, Amaia Erbina, María Ribera, María Casado, Olivia Fresneda, Eli Martínez, Uri Barrutieta, María Losada, Iera Echebarria y Teresa Bues formarán la delegación nacional.

La jugadora española confesó ver a su equipo "preparado" para ese objetivo de llegar a semifinales, algo que ya se consiguió en el pasado campeonato mundial. "Fue un poco de sorpresa porque no hicimos una buena fase de grupos y después en cuartos tuvimos la suerte de ganar a Australia", explicó.

"Cada Mundial es diferente y no te puedo decir nada porque es muy complicado sacar los resultados. Hacer apuestas es muy difícil, en la alta competición esto no sirve, y menos en partidos de 14 minutos", añadió.

Precisamente, este cambio de formato para la cita en San Francisco es lo que le hace ser un torneo "tan bonito" y a la vez generar "nervios" en las jugadoras, con un debut frente a Fiji que decide todo. "No da margen de error porque a la que nos despistemos, ya se nos van todas las opciones. Nos gusta porque las 'World Series' tenían que cambiar de alguna manera para hacerlo atractivo", reconoció.

Sobre la primera rival, Plà valoró la "tranquilidad" de haber hecho un buen análisis de un combinado "bastante anárquico en defensa y en ataque". "Es un rival que no sabes cómo va a estar antes de jugar, aunque históricamente siempre se nos ha dado bien. Si no nos volvemos locas, dejarán espacios que serán buenas oportunidades", señaló.

La experimentada jugadora de rugby también habló de la proyección de esta selección femenina y sobre todo el crecimiento tras la llegada del nuevo seleccionador, Pedro de Matías, con quien ha conseguido tener la "confianza de poder superar" el objetivo en San Francisco y deseando que en el torneo se termine de "afinar" el trabajo de preparación.

Por su parte, el técnico asume con "responsabilidad" este primer gran reto como seleccionador y sin temor a un primer partido "decisivo". "Los deportistas no deben tener miedo a la competición, sino prepararse para los partidos. La diferencia la marcará el que llegue esa mañana lo mejor preparado física y mentalmente", recalcó.

El seleccionador se acordó de las cuatro jugadoras que se quedan fuera de la convocatoria a última hora, a quienes quiso otorgar "todos los logros" que las 'Leonas' consigan en el Mundial, donde espera conseguir el "objetivo" de acabar entre las ocho primeras.

Uno de los aspectos que más puede marcar el rendimiento de la selección española será la climatología "especial por la humedad" de la ciudad californiana. "Sí que hay condiciones menos extremas que las que estamos teniendo aquí. Por eso, la federación ha hecho un esfuerzo muy grande para que podamos estar allí antes. Además, ya hemos estado en Japón o Canadá, así que nos vamos a adaptar perfectamente", consideró.

RIENDA: "LAS 'LEONAS' SON EL MEJOR ESTANDARTE FUERA DE ESPAÑA"

El acto fue presidido por la presidenta del CSD, María José Rienda, a quien consideraron "una 'leona' más" y que recibió el apoyo de todas las jugadoras a través de una camiseta de la selección y de un vídeo donde la felicitaban por su nombramiento, marcando un "antes y un después" en la "visibilidad" del deporte femenino.

"Estoy muy emocionada con el vídeo. Habéis hecho historia y seguiréis haciéndola porque sois grandes deportistas. Vuestro trabajo y dedicación día a día seguro que premia. Hacéis campaña de lucha contra los estereotipos, por la igualdad de género. Sois deportistas que necesitamos, grandes referentes con una proyección todavía mayor", declaró Rienda.

La exesquiadora indicó que esta selección es el "mayor estandarte fuera de España", así como a la árbitra española que viajará al Mundial de San Francisco, Alhambra Nievas. "Eres la mejor árbitra y la más famosa del mundo. Para nosotros es un privilegio que seas un referente, dándote todos los premios posibles y es de alabar tu trabajo increíble de difusión", valoró.

Finalmente, el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, agradeció el esfuerzo de las 'Leonas' y confió en volver del Mundial "con una buena clasificación". "No paran de darnos alegrías. El resultado no se puede controlar, cuando mejor sea mejor será para todos, pero me quedo con el trabajo está bien hecho", concluyó.