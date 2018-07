El mundo paralímpico pide la inclusión de los 'Paraemojis' para "reflejar la diversidad en el mundo digital"

Publicado 17/07/2018 13:20:00 CET

El Comité Paralímpico Español (CPE), Liberty Seguros y Samsung España aprovecharon la celebración este martes del 'Día Mundial del 'Emoji' para solicitar la inclusión de los 'Paraemojis', una iniciativa impulsada por la aseguradora para que existan 28 emoticonos representativos de deportes paralímpicos, 22 de verano y 6 de invierno, en los diferentes dispositivos móviles para Tokyo 2020 y así "reflejar la diversidad en el mundo digital".

Al evento celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes, acudieron la halterófila paralímpica Loida Zabala, Luis Leardy y Alberto Jofre, director de Comunicación y director del CPE respectivamente, Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Álvaro Ferrol, responsable de Patrocinios y RSC de Liberty Seguros, y Francisco Hortigüela, director de Ciudadanía Corporativa y Relaciones Institucionales de Samsung España.

"Siento emoción por estar aquí en el Día Internacional del 'Emoji' porque esta iniciativa es un cambio a favor de la inclusión global. La comunicación prioritaria a día de hoy parece ser la virtual y un 'emoji' es muy útil para expresar ciertas ideas y estados de ánimo", explicó Zabala.

La deportista extremeña, que ha participado en los Juegos de Pekín, Londres y Río de Janeiro, ha vivido una gran evolución en las redes sociales. "Tenía 'Facebook' y 'Twitter', pero lo usaba dos veces al año porque no pensaba que mi vida deportiva pudiera tener mucho interés, pero de pronto empezó a seguirme gente animándome cada día y dándome las gracias por servir de inspiración, y yo no lo entendía", recordó.

"Con el emoticono de una silla de ruedas que ya existe no me siento identificada porque no me veo así y cuando me veo al espejo, que es pocas veces porque tengo poco tiempo, pienso 'soy una tía increíble', y no es por prepotencia", agregó Zabala de forma simpática.

Luis Leardy recalcó que en este día mundial del emoji, "'Paraemojis' busca un lenguaje universal inclusivo y que se refleje la diversidad real en el mundo digital con estos 28 emoticonos de deportes adaptados", mientras que Alberto Jofre celebró "un nuevo paso que ayudará a los deportistas, para que estén en igualdad de oportunidades con los deportistas olímpicos". "Nos gusta que haya emojis inclusivos, tanto paralímpicos como olímpicos, como de hombres y mujeres y de todos los colores de piel", añadió.

Por su parte, Jesús Celada felicitó a Liberty Seguros y al CPE por la iniciativa porque estos emoticonos son "muy buenos, escuetos, directos y representativos". "El que tengamos estos emoticonos hará que cuando una persona los vea se pregunte qué significan y busque información por su cuenta, lo que dará visibilidad al deporte adaptado", aseguró.

"'Paraemojis' forma parte del proyecto 'SeSalen' que lanzamos en 2015 y la idea es representar a deportistas con discapacidad porque no hay emoticonos para ellos, existe un vacío en la disciplina paralímpica, entonces creemos que es necesario crearlos en bien de la diversidad", subrayó Álvaro Ferrol, que remarcó que "los objetivos son intentar sumar el mayor número de apoyos".

Finalmente, Francisco Hortigüela resaltó que Samsung, patrocinador de los Juegos Paralímpicos, está "comprometida con la tecnología que apoye a la discapacidad". "Se trata de que la tecnología sea útil y estamos trabajando con la ONCE para que nuestros productos os sirvan a todos. Nos sentimos muy orgullosos de colaborar en lo posible y esperemos que este movimiento se vuelva internacional, muchas gracias y enhorabuena", admitió.