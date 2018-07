Dani Sordo confirma su participación en las pruebas de Suecia y México

Actualizado 27/01/2006 14:41:10 CET

El piloto cántabro Dani Sordo confirmó hoy su participación en cinco pruebas del Mundial de Rallys 2006, una vez ya celebrada la de Montecarlo el pasado fin de semana, e íntegramente en la categoría Júnior, en la que consiguió el título en 2005.

Con el patrocinio del grupo inmobiliario Labaro, que hoy le ratificó su apoyo para todo el año 2006, Sordo compaginará su aprendizaje al volante del Citroen Xsara junto con Sebastien Loeb, con sus intervenciones con un C2 en la categoría en la que es el actual campeón.

Su primera aparición en el Mundial absoluto se saldó con un octavo puesto en Montecarlo, donde obtuvo su primer punto, y sus dos próximas carreras en la categoría 'reina' serán en Suecia, del 3 al 5 de febrero, y en México, del 3 al 5 de marzo.

Sordo no indicó dónde disputará sus dos restantes pruebas a nivel absoluto, pero si desveló que se estrenará en la presente edición del Mundial Júnior en el Rally de Catalunya, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo. Sólo en el caso de que Citroen lo requiera, el español tomaría parte de una sexta carrera en el Mundial.

Con todo, el piloto cántabro tiene entre sus objetivos "por lo menos ganar el título júnior y quedar lo más arriba posible en las careras del Mundial".

Sordo apuntó que su "aspiración" era "estar lo más arriba posible". "Hay que correr y coger experiencia, pero sin miedo. Si hay un tramo bueno, iré a por él para que me sirva para estar más arriba todavía", comentó.

El español hace caso omiso a las comparaciones con Carlos Sainz. "No me preocupan, hago lo que sé y no tengo presión ninguna. Llegaré hasta donde llegue", puntualizó.

Sobre su relación con el francés Sebastien Loeb en el equipo Kronos, el cántabro la calificó de "muy buena". "Me enseña muchas cosas. Le pregunto cualquier duda y me responde sin problemas por lo que creo que aprenderé mucho a su lado", afirmó.

Sordo no deja de soñar con un futuro lleno de éxitos. "Algún día me veo campeón del mundo. No se lo digo a Loeb, pero lo pienso. Nada es imposible, pero ahora hay otros mejor colocados, hay que luchar todo el tiempo y así lo conseguiremos", advirtió.

Finalmente, el español alabó a Fernando Alonso y Dani Pedrosa, "dos grandes campeones y un ejemplo". "De todos se puede aprender algo. Alonso ha dado un empujón al automovilismo y es todo un orgullo para España. A él y a Pedrosa hay que seguirlos como ejemplo", sentenció.