Sergio Fernández: "Estaba nervioso, como en un examen esperando la nota del profesor"

Publicado 07/08/2018 23:01:05 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Sergio Fernández ha declarado, tras meterse en la final de los 400 metros vallas del Europeo de atletismo, que, después de la carrera, se sintió "nervioso, como en un examen esperando la nota del profesor" por saber si era uno de los finalistas.

"Estaba muy nervioso al principio, como si estuvieras en un examen esperando la nota del profesor. Ha sido una temporada difícil, complicada, con malos momentos. Aquí está la recompensa, me he hecho fuerte y he insistido. La final será otro rollo, saldrán todos a tope, pero habrá diferencias en función de la calle", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

El navarro analizó brevemente su actuación en la semifinal, en la que fue cuarto con un tiempo de 49.19. "Por suerte estoy en la final, me he encontrado muy bien. He ido bastante bien, creía en los últimos metros que podía ganar, pero la octava valla no la he ajustado bien. La novena sí, la décima la he tocado un poquito y he perdido bastante velocidad. Ahí está la diferencia, pero estoy dentro", concluyó.