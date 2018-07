Toni Bou aumenta su ventaja como líder del Mundial de TrialGP

Publicado 17/06/2018 19:41:19 CET

El piloto catalán logró en Andorra su victoria número 99

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) ha aumentado este domingo su ventaja a 7 puntos como líder de la clasificación general del Campeonato del Mundo de TrialGP, después de haber conseguido la victoria durante la prueba disputada este fin de semana en Andorra.

Bou, pluricampeón del mundo de trial, logró en tierras andorranas su triunfo número 99 al máximo nivel; y de esa manera igualó el récord de 99 victorias que todavía ostenta el británico Dougie Lampkin. Mientras tanto el japonés Takahisa Fujinami, compañero del español en Repsol, acabó duodécimo en el Principado.

El motorista catalán había sido primero en los entrenamientos del sábado y luego confirmó su condición de favorito regresando a lo más alto del podio. Por su parte, Fujinami pasó de su decimotercer puesto en los 'entrenos' hasta el duodécimo lugar de la jornada final; así, el nipón es octavo en la general del Mundial.

"Estoy muy contento con esta victoria en Andorra. Ha sido un fin de semana duro, con muchos nervios y mucha presión, pero finalmente hemos ganado. Hoy me he encontrado muy bien sobre la moto y la espalda no me ha molestado, que es muy positivo para poder seguir mejorando", comentó Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Esta es una victoria muy importante tanto para el campeonato como para mi moral. Llegar a la victoria número 99 es impresionante y ahora tenemos que trabajar para poder llegar a las 100. Sigo diciendo que éste será un año muy complicado para mí, pero seguiremos luchando", dijo el líder de un Mundial cuya siguiente cita será en la localidad de Gouveia (Portugal) la próxima semana.