Vall: "Me siento afortunada de poder seguir nadando a mis casi 30 años"

La nadadora española Jessica Vall, flamante medalla de plata en los 200 metros braza del Campeonato de Europa, reconoció sentirse "afortunada" por poder seguir "jugando" a sus "casi 30 años" y destacó haber ganado en "seguridad y confianza" durante la última temporada de entrenamientos.

"Estoy contenta. Sabía que tenía que estar en 2:23 o 2:22 para ganar medalla y tenía que salir más valiente que otras veces. Quise marcar el terreno al principio, pero luego es verdad que en el último 50 me faltaron las fuerzas. Fue ahí cuando pensé en todas las series que he hecho este invierno y al final ha habido premio", relató en declaraciones a Teledeporte.

"Me he sentido muy bien, con muchas ganas y mucha seguridad. Esto es algo que he mejorado durante el año. Estamos en un buen camino y mañana tocará cambiar el chip para la siguiente prueba. Las probabilidades de que esté en la final será más difícil, pero es un reto que afronto a tope", añadió Vall, que este miércoles nadará los 50 braza.

Preguntada por la carrera, la catalana dijo que "había dos posibilidades". "La primera es que la rusa (Efimova) saliera muy rápido a por el récord del mundo y la segunda es que ocurriese lo que ocurrió. Yo, evidentemente, buscaba el oro, pero en cualquier caso ha sido una buena carrera. La seguridad con la que me he tirado a nadar es lo más importante", recalcó.

"Puse cara de concentración porque lo necesitaba. Quería ponerlo difícil y que no se escapara la medalla. Necesitaba poner mi cara más dura", dijo entre risas la barcelonesa. "Creo que cada medalla tiene un recuerdo diferente y esta me ha hecho especial ilusión. Venimos de años difíciles de cara a la confianza, y creo que esto me vuelve a hacer sentir que el deporte es un juego, unas veces ganas y otras pierdes", indicó.

"Aunque casi tenga 30 años -los cumple el 22 de noviembre-, al final me siento afortuanada de poder estar jugando a mis 30 años", sentenció Vall, a quién le gusta "disfrutar" las finales. "He vivido esta sensación muchas veces y siempre pienso 'no me voy a rendir'", finalizó.