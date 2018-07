El Unicaja Almería, a la final tras vencer al Medio Ambiente de Soria (1-3)

Actualizado 01/04/2012 0:00:48 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Almería será el rival del Caja3 Teruel en la final de la Superliga tras vencer al Ciudad del Medio Ambiente de Soria por 1-3, en el quinto y definitivo partido de la serie de semifinales a pesar de la baja de su capitán Gustavo Delgado y al tremendo ambiente en contra del pabellón de los Pajaritos.

Los almerienses dominaron el encuentro con cierta fluidez. Ganaron el primer set con solvencia y aunque pedieron el segundo no se pusieron nerviosos, siguieron luchando, y cuando se complicó apareció el opuesto internacional Iván Pérez para sacar de apuros a su equipo.

El CMA Soria comenzó el choque titubeante lo que aprovechó el Unicaja para hacerse con el juego del encuentro. No obstante, los sorianos no se rindieron y siguieron intentando reducir la diferencia, pero sus saque no entraban. Al final, perdieron la primera manga por 22-25. En el segundo set, las cosas cambiaron y los locales consiguieron ganar por 25-20.

Tras las tablas, el juego se igualó. Los 'rojillos' empezaron a dominar el partido, pero entonces aparecieron los saques de Iván Pérez para dar la vuelta al set y poner de cara el encuentro a los visitantes (23-25). Esto fue un lastre para los hombres de Moltó que el cuarto set se hundieron.

Los almerienses estaban lanzados, y cuando las cosas se pusieron difíciles apreció Iván Pérez para resolver los problemas. Al final esta manga terminó 22-25. Y con este resultado (1-3) el Unicaja está clasificado para luchar por el título frente el Caja3 Teruel.