Xabi Fernández: "Ha sido nuestra mejor campaña"

Publicado 26/06/2018 22:23:38 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patrón del 'MAPFRE', Xabi Fernández, ha asegurado que completaron "la mejor campaña" tras lograr el subcampeonato en la Volvo Ocean Race 2017/18, llegando con opciones a la última etapa y consiguiendo el mejor resultado español histórico en la vuelta al mundo a vela.

"Creo que ha sido la mejor campaña que hemos hecho desde 2005 cuando empezamos con el Movistar, luego los Telefónicas y el 'MAPFRE' en la edición anterior. Hemos hecho una buena preparación, hemos formado un equipo equilibrado, hemos ganado tres etapas y hemos estado con posibilidades de ganar la vuelta al mundo hasta el último día, así que creo que por todo el trabajo que se ha hecho y por el equipo que hemos tenido sí que ha sido la mejor campaña que hemos hecho hasta ahora", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

De nuevo en tierra, tras completar las 11 etapas oceánicas y otras tantas costeras en la que ha sido la edición más larga, el vasco empieza a descansar y a valorar el segundo puesto conseguido en la Volvo Ocean Race 2017/18. "Somos conscientes de que hemos hecho una campaña buena y hay que estar contentos, aunque sí que es duro cuando se te escapa de las manos estando tan cerca", explicó el patrón del 'MAPFRE'.

El medallista olímpico en Atenas y Pekín valora muy positivamente el hecho de haber completado la vuelta al mundo con la misma tripulación. "Creo que hemos terminado aquí en La Haya todos los que empezamos en Alicante, tanto en el equipo de tierra como en la tripulación, y eso ya es un gran logro. Nos lo hemos pasado bien navegando y el balance del resultado es muy bueno", indicó.

Quien quitó la gloria al 'MAPFRE' y a Xabi Fernández y se alzó con la victoria en la decimotercera edición fue el equipo chino 'Dongfeng Race Team'. Solo tres millas separaron a la embarcación española de la comandada por el francés Charles Caudrelier. "Dongfeng ha hecho una muy buena campaña como nosotros, con una preparación previa y una tripulación muy sólidas. Ellos con un enfoque tirando más de las rotaciones y nosotros no, pero hemos estado peleando en todas las etapas hasta que Brunel se unió a la pelea compartiendo liderato, aunque en esta última etapa volvió a estar flojo", resumió el vasco.

La última etapa entre Gotemburgo (Suecia) y La Haya (Países Bajos) fue la que decidió todo en favor del Dongfeng. Para Fernández, ha sido "una de las mejores" que han hecho hasta el error en una decisión que costó la carrera. "Tomamos una decisión que luego no salió bien. Pero bueno, estuvo muy, muy cerca. Si el viento hubiera estado de la dirección que tenía que estar habríamos estado delante, pero hay cosas que son muy difíciles de controlar pero bueno, fuimos de atrás para adelante, pillamos y pasamos al 'Dongfeng' un par de veces y hemos tenido una pelea muy, muy bonita aunque el resultado luego no ayudó. En cuanto a la tripulación, ha sido un maratón de tres días increíble en el que nadie se ha quitado las botas, así que muy bien", glosó.

"Los errores que hemos podido cometer durante la regata no son porque la gente estuviese cansada o porque no haya habido rotaciones. La realidad es que nadie se quiere bajar del barco y la gente ha estado muy motivada. Ésta es una regata que ha ido muy bien durante todo el recorrido y eso ayuda a que la gente esté animada", explicó sobre el cansancio durante la travesía.

Sobre el parte meteorológico, que fue erróneo por 20º, explica que cuando todo se decide "por un milla arriba o bajo eso es algo que importa mucho", pero no lo culpabiliza del resultado. "En otras etapas, como en los Doldrums en el Pacífico, sí que es cierto que no te puedes fiar de nada, pero aquí no ha habido problema con ello", razonó.

Por último, el regatista confirmó que ahora toca "descansar y recargar las pilas", pero que en un futuro incierto volverá a intentar ganar. "Seguro que lo volveré a intentar. No sé ni cuándo ni con quién, pero yo creo que sí. Al final esto nos gusta más de lo que decimos y esta Volvo en realidad ha ido muy bien", aventuró.