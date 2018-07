Ginóbili, "sorprendido" por la renuncia de Pepe Sánchez a los Juegos Olímpicos

Actualizado 31/03/2008 14:44:14 CET

"Los 'play-offs' en la conferencia Oeste van a ser una carnicería"

SAN ANTONIO (ESTADOS UNIDOS), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escolta argentino de los Spurs de San Antonio, Emanuel Ginóbili, reconoció que le había sorprendido la decisión de su compañero Pepe Sánchez de renunciar a disputar con Argentina los Juegos Olímpicos de Pekín, donde la albiceleste defiende el oro logrado hace cuatro años en Atenas.

"Esperaba que Pepe se retirara después de los Juegos. Sin duda que es una pérdida enorme para la selección y especialmente para mí, porque debe ser el compañero con el que más tiempo jugué. A Scola no le sorprendió tanto, creo que lo suponía", desveló en declaraciones a su página web, que recoge Europa Press.

'Manu' comprende la decisión del base azulgrana, ya que él adoptó una actitud similar el año pasado cuando no fue a disputar el Preolímpico americano de Las Vegas con la albiceleste. "Entiendo su decisión y le apoyo. Jugar en un equipo que está arriba en Europa, como el Barcelona, es más complicado que en uno de la NBA. Seguro que le vamos a extrañar mucho", comentó.

Por otro lado, el argentino no dudó en referirse a la situación de su equipo y a los inminentes 'play-offs' por el título de la NBA. "A esta altura del torneo y pensando en los 'play-offs', es muy importante aprovechar minutos para recuperar energía", apuntó sobre el descanso necesario para llegar bien a esa cita.

"Faltan 8 ó 9 partidos para terminar la fase regular y en el Oeste estamos todos juntos, con una diferencia ínfima. Nosotros podemos terminar primeros o sextos, no creo que caigamos más de eso; por lo tanto, cualquiera de los ocho equipos que están hoy en la lucha nos puede tocar de rival en la primera serie. Nunca pasó algo igual. Está tan peleado que hasta Dallas corre peligro de quedarse afuera", explicó sobre cómo están las clasificaciones de su conferencia.

Para Ginóbili, su equipo, sin embargo, tiene el final de temporada "más complicado". "Nos quedan varios partidos con equipos involucrados en la clasificación, como Utah (dos veces), Phoenix, los Lakers y Golden State", apuntó.

De esta forma, el escolta argentino, que está realizando una brillante temporada, no se decanta por ningún rival. "Los 'play-offs' van a ser una carnicería. ¡Durísimos! La verdad, no quiero jugar con nadie. Podría pensar en Nueva Orleans, que no tiene experiencia en esta ronda, pero están jugando muy bien", advirtió.

"Pienso que en todo esto va a sacar ventaja el Este, donde hay dos equipos que marcan diferencia (Boston y Detroit) y si llegan a la final seguramente lo harán menos desgastados que el primero del Oeste", concluyó.