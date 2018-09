El CPI elimina a golf, kárate, baile y fútbol en silla de ruedas y vela del programa de París 2024

Publicado 14/09/2018 14:15:25 CET

El Comité Paralímpico Internacional aprovechó la reunión de su Junta Directiva a principios de esta semana en Madrid para decidir qué 23 deportes continúan en la carrera para su inclusión en los programas de los Juegos de París 2024 y Pekín 2022 y cuya decisión definitiva tendrá lugar en la Junta de Gobierno del CPI del próximo mes de enero.

Así, según informó este viernes el Comité Paralímpico Español (CPE), el golf, el kárate, el baile en silla de ruedas, el fútbol en silla de ruedas y la vela no estarán en la cita veraniega de París 2024 al no cumplir con los criterios de inclusión establecidos por el máximo organismo internacional, mientras que el bobsleigh ha sido eliminado para los Juegos de Invierno de Pekín de 2022.

Los deportes tenían hasta el pasado 9 de julio para completar una serie de paquetes de aplicaciones sobre normas, regulaciones, actividades del programa antidopaje, alcance mundial, procedimientos para garantizar el bienestar de los atletas, y así cumplir con los requisitos establecidos por el CPI.

Después de una revisión exhaustiva de las solicitudes de 28 deportes para su inclusión en París 2024, 22 han sido los que han pasado la criba, que realmente son los mismos del programa de Tokyo 2020 con la inclusión del fútbol para jugadores con parálisis de cerebral.

"Me gustaría felicitar a los 23 deportes que han llegado a la siguiente etapa del proceso de inclusión para los Juegos de París 2024. Al mismo tiempo, me gustaría transmitir mi pesar a aquellas disciplinas que no avanzarán más en este proceso. Espero que estas federaciones internacionales tengan en cuenta los comentarios que les hemos dado y que estén seguros de que el CPI continuará trabajando con ellos en el desarrollo de sus deportes", aseguró al respecto Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

El brasileño afirmó que quieren que París 2024 "muestre los mejores deportes posibles, con el atractivo global más fuerte". "Toda vez que revisemos la información adicional que recibiremos de las federaciones internacionales, tomaremos la decisión final sobre la cantidad de deportes y qué deportes se incluirán en los programas definitivos", añadió.