Gómez-Navarro: "El Plan ADO está tocado, hay que actualizarlo"

Publicado 07/09/2018 14:25:25 CET

"La Ley del Deporte de 1990 es mala, pero en minoría es difícil sacarla adelante"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Estado para el Deporte Javier Gómez Navarro afirmó este jueves en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid que el Plan ADO "está tocado" e invitó al Gobierno actual a "actualizarlo" si se quieren mantener los buenos resultados de los deportistas españoles en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo.

Así se manifestó Javier Gómez-Navarro en la ponencia sobre el impulso de las políticas públicas en el deporte, en cuya mesa presidencial estuvo acompañado por Ramón Terol, Alberto Palomar y Patricia Manca, codirectores del programa, con la que se inauguró el Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento ISDE& PwC en el Aula Magna de la sede de ISDE en Madrid.

"A mí no me ayudó nadie con el Plan ADO de Barcelona'92. Fuimos Ferrer Salat (ex presidente del COE) y yo a las empresas y le dijimos que era un asunto de Estado y que había que arrimar el hombro. ¿Qué ha pasado ahora? Que desapareció el monopolio televisivo, las empresas son las mismas más Loterías, pero el modelo está tocado, hay que actualizarlo", dijo el ex ministro de Comercio y Turismo.

El acto fue inaugurado por el director general de ISDE, Juan José Sanchez Puig, quien dio la bienvenida a los más de un centenar de asistentes, entre ellos el expresidente del Real Madrid Ramón Calderón, el ex presidente de la entonces Liga de Fútbol Profesional (LFP) y codirector del programa José Luis Astiazarán, el ex presidente de la ACB Francisco Roca, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.

También estuvieron el portavoz de Deportes del PSOE en el Congreso de los Diputados, Javier Antón; el director de asuntos regulatorios y relaciones institucionales de Atresmedia, Miguel Langle, y el ex presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), el abogado José Rodríguez.

Gómez-Navarro indicó que el deporte profesional "vive de las audiencias de televisión" y lamentó que haya habido presidentes como Ángel María Villar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "que han estado casi 30 años porque se quitó la limitación de mandatos, con la excusa de tener poder en las organizaciones internacionales". "Si tienes el aparato a favor las posibilidades de salir reelegido eran del 90 por ciento", apuntó.

Sobre la necesidad de cambiar la legislación, entre ellas la Ley del Depprte de 1990, dijo que es complicado si no se cuenta con mayoría parlamentaria. "La Ley del Deporte es mala, pero con minoría es muy difícil sacarla adelante", indicó sobre una de las prioridades del nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.

En esta jornada se presentó el Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento, que persigue proporcionar a los alumnos una visión de conjunto sobre el deporte en sus aspectos económicos, organizativos, de gestión y de presentación del sector del deporte en las instituciones comunes del entretenimiento.

Este máster está pensado en clave multidisciplinar y ofrece la posibilidad de ser cursado desde la óptica jurídica, económica, la de gestión y la de organización y cuenta con la colaboración de empresas y organismos como la ACB, LaLiga, Atresmedia, la Real Federación de Automovilismo (RFEA) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), entre otros muchos.