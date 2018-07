Alejandro Blanco, optimista sobre Madrid'16: "Creo que esta vez el punto de partida es mucho mejor"

Actualizado 26/01/2007 14:14:24 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró muy optimista de cara a las posibilidades de la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2016 y aseguró que, además, en esta ocasión "el punto de partida es mucho mejor" que en la anterior apuesta para 2012, sin olvidar los grandes esfuerzos realizados.

"La anterior candidatura hizo un trabajo excepcional", admitió Alejandro Blanco durante el desayuno de trabajo organizado en un hotel de Madrid por el Club Internacional de Prensa. Blanco considera que ahora Madrid ya parte desde una posición más fuerte y, por ello, confía en que la capital española pueda volver a estar entre las favoritas para adjudicarse la sede olímpica.

"De 2002 a 2004 Madrid organizó algunos de los mejores eventos deportivos y el mundo se dio cuenta de que la capital tenía grandes posibilidades", reconoció el presidente del COE que, no obstante, sabe que esa premisa no es siempre es clave a la hora de ganar.

"Si estás bien preparado hay opciones de ganar, si no, no, pero como ocurre en el deporte, no siempre gana el mejor preparado", añadió en referencia a la importancia de la votación final en la que, según Blanco, "cada país debe jugar sus bazas".

Blanco recordó que la candidatura española recibió la segunda mejor puntuación, a escasa distancia de París y muy por delante de Londres, en la valoración del COI, pero que, sin embargo, fue la apuesta británica la que salió vencedora, sin duda, gracias a la gran labor diplomática y de despacho.

"Hay que convencer al COE de la candidatura. Es un trabajo de hablar con ellos, de traerlos a España. Eso no garantiza ganar, pero sí llegar con posibilidades", dijo. Para ello, el COE "está trabajando para transmitirles a todos que nuestra candidatura es la mejor".

Con ese objetivo, el COE celebrará, como ya hiciera en meses anteriores, tres congresos de orden internacional en los que poder tomar contacto con algunos de los miembros más importantes del Comité Olímpico Internacional (COI).

"EL GOBIERNO TIENE MUCHO QUE DECIR".

En este sentido, Blanco recordó que, en el duro camino de la candidatura, cualquier apoyo es básico y más, si procede del Ejecutivo central.

"Esta es una labor de todos y el Gobierno tiene mucho que decir en este tema. El trabajo de apoyo a la candidatura por parte de cualquier gobierno es fundamental", comentó, agradeciendo, además, la buena disposición del alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y su equipo, a la hora de retomar el proyecto.

Por otro lado, Alejandro Blanco quiso recalcar la importancia que para España tendría asumir la celebración de unos Juegos Olímpicos, como ya ocurriera con Barcelona 92. "Madrid tiene un proyecto importante no sólo para Madrid, sino también para España. Barcelona'92 contribuyó a transformar la sociedad en cuanto a la mentalidad deportiva, además, hay muchas formas de hacer país, pero no hay mejor forma que la práctica del deporte", matizó.

Para el presidente del COE, la candidatura de Madrid 2016 lo tendrá, como en todas las ocasiones, "muy difícil", aunque será complicado superar el nivel de las ciudades con las que compitió por los Juegos de 2012.

En cualquier caso, sean las que sean las rivales, entre las que Blanco espera "una opción asiática, probablemente japonesa, muy fuerte", España "está en condiciones de ganar", con una candidatura en la que Madrid cuenta con el valor añadido de "la integración cultural", pues es una de las pocas ciudades del mundo en la que conviven personas de 170 nacionalidades diferentes.

"NUESTRA MISIÓN ES AYUDAR AL DEPORTISTA".

En otro orden de cosas, Blanco hizo un repaso del resto de actividades de las que se ocupa el COE, entre las que destacó dos de forma primordial. En primer lugar, el máximo dirigente del Olimpismo español recordó la labor de la Oficina del Deportista, dirigida a ayudar a los competidores en su vida deportiva y después de concluirla en los terrenos de la formación académica, vida laboral, asistencia psicológica, etc.

"Nuestra misión es ayudar al deportista que lo necesita y, en este sentido, la formación personal es el mejor servicio que puede dar el COE. Es importante la formación de la persona porque, además, la vida del deportista es corta y cuando deja la competición es muy duro", señaló.

En segundo lugar, Blanco también recalcó la necesidad de transmitir los valores del Olimpismo y del deporte en general entre los distintos estratos sociales, para lo que el COE ha firmado varios acuerdos con entidades deportivas como el Atlético de Madrid, Real Madrid, la ACB, Comunidades Autónomas, etc.

"Creo de verdad en la importancia de trasmitir toda esta serie de valores. No sólo son importantes los resultados deportivos, sino también los valores", añadió.

"CONTRA EL DOPAJE, PENAS DURAS E INFLEXIBLES".

Blanco también tuvo tiempo de valorar el grave daño que el dopaje está haciendo en el deporte mundial, para lo que pidió "penas duras e inflexibles". El presidente del COE explicó que, en estos casos, no es el deportista el "máximo culpable, sino su entorno".

"Deberíamos firmar todos por una tolerancia cero. Se necesitan penas duras e inflexibles. En este sentido, el deportista es culpable, pero no el máximo culpable. Lo es su entorno y, sobre todo, los médicos, porque juegan y se lucran con la salud del deportista", apuntó.

Finalmente, sobre la posibilidad abierta por el Ministerio de Sanidad de prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en el mundo del deporte, Blanco se mostró partidario de hacerlo.

"Desde el punto de vista de la salud, estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, es malo para el mundo del deporte económicamente hablando. Pero creo que hay que sacrificar la parte económica y quedarse con la salud. Hay que luchar contra el tabaco, el alcohol y las drogas sin ninguna duda", concluyó.