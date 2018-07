Lete: "Barcelona'92 y ADO transformaron el deporte español"

Publicado 29/06/2017 16:05:16 CET

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha afirmado que los Juegos de Barcelona'92, de los que se celebran el 25 aniversario, y el Plan ADO "transformaron" a la Ciudad Condal y al deporte español, en la presentación del libro 'Barcelona 92, 25 años del Gran Cambio en el Deporte Español' escrito por 20 periodistas de Deportes de la agencia EFE.

"El deporte es un instrumento para transformar el mundo y transformó a Barcelona. El modelo ADO supuso la transformación del deporte español. Este libro recoge la historia de 22 héroes a los que seguimos la estela y que han supuesto una enorme transformación de nustro deporte", recalcó José Ramón Lete.

Al acto, celebrado en la Librería Blanquerna de Madrid, acudieron, además de Lete, el ex secretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira, el Director Deportivo del Comité Organizador de Barcelona'92, Manuel Fonseca, los ex deportistas Theresa Zabell, Mercedes Coghen, Fermín Cacho y Roberto Solozábal, medallistas todos en aquella cita, y Rafa Pascual.

También acudieron la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón (ITU) y miembro del COI, la española Marisol Casado, el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell, y el arquero Antonio Rebollo, quien encendió con su flecha el pebetero en la ceremonia de inauguración de Barcelona'92.

"Fue la imagen de los pelos de 'escarpia'. Me siguen preguntando si la flecha entró o no. Ahora a vivir 25 años más de la flecha", bromeó Antonio Rebollo, que emuló su gesto en al acto al lanzar una flecha en la presentación del libro 'Barcelona'92'.

Lete destacó la figura del ex presidente del COI Juan Antonio Samarancha para lograr la organización y éxito de Barcelona'92, un ejemplo de que "todos juntos somos capaces de hacer las cosas mejor", y recordó una cita del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez: "Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón".

Asimismo, destacó dos momentos de aquellos Juegos de los que se celebran un cuarto de siglo: el desfile inaugural con el entonces Príncipe de Asturias, don Felipe, como abanderado; y el último testigo que entregó el ex jugador de baloncesto Juan Antonio San Epifanio 'Epi' a Antonio Rebollo antes de encender el pebetero con su flecha.

Rafael Cortés Elvira subrayó que el programa ADO fue un "instrumento para cambiar el deporte español". "Todo el mundo sumó, el grado de colaboración fue fantástico. Me acusaron de 'intervencionista', pero el cambio fue que el dinero venía de las empresas no del sector público", señaló.

Por otro lado, Ferrán Mascarell dijo que la clave del éxito fue el "sentimiento de inclusión por parte de todos". "Se modernizó integralmente una ciudad, de lo que ha seguido viviendo estos años. Y las cosas se hicieron 'de una determinada manera', que era como decía Maragall, que era bien y entre todos", manifestó.

FERMÍN CACHO Y LA GENUFLEXIÓN REAL

El campeón olímpico en 1.500 en Barcelona'92, Fermín Cacho, bromeó con que el saludo de la Familia Real tras el oro fue la parte "más dura" de los Juegos. "Me dijeron que los Reyes querían verme para felicitarme. No sabía si tenía que hacer una genuflexión. Pero me dieron la enhorabuena, me abrazaron y ahí acabó todo", rememoró.

Cacho estaba convencido de su éxito a pesar de que no había logrado buenos resultados esa temporada. "Le dije a Enrique (Pascual), mi entrenador. Sube a la grada y disfruta: vas a ser el entrenador del primer campeón olímpico español. Y después de la final le grité: 'Lo ves, lo hemos conseguido'", recordó el mejor atleta español, plata en Atlanta'96, de la historia.

Por su parte, Theresa Zabell desveló que puso a su hija el nombre de Olimpia por su amor a los Juegos, que en Atlanta'96 pasó miedo y anduvo cerca de ahogarse y destacó que nunca se había logrado un oro después de una descalificación en la primera jornada. "Después todo fue perfecto. Fue histórico", apuntó sobre su oro en Barcelona'92.

El ex jugador del Atlético de Madrid Roberto Solozábal explicó su lucha por poder desfilar en la ceremonia de inauguración de los Juegos y lamentó que el fútbol era un "deporte menor" de la 'no Olimpiada', mientras que la 'chica de oro' del hockey sobre hierba Mercedes Coghen sentenció que sin el ADO habría sido "inimaginable" lograr la medalla.

"Nos pusieron ante tres escenarios: jugar para participar, para ser sextas y para llegar a las semifinales o al oro", señaló la ex Directora General de Deportes de Madrid y ex consejera delegada de la candidatura de Madrid 2016.